Angola: La Police Nationale sollicite l'aide des FAA pour contrôler le cordon sanitaire de Luanda

Ndalatando — Le commandant général de la Police Nationale, Paulo de Almeida, a défendu, vendredi à Zenza-do-Itombe, municipalité de Cambambe, province de Cuanza Norte, l'intervention des Forces Armées Angolaises (FAA) dans le contrôle du cordon sanitaire de la province de Luanda, dans le cadre des mesures de prévention contre le covid-19.

Paulo de Almeida a fait cette déclaration à l'issue d'une visite au poste de contrôle de Zenza-do-Itombe, à la frontière entre les provinces de Cuanza Norte et de Luanda, dans le but d'évaluer le niveau de préparation et des forces de l'ordre et de sécurité déployées sur place.

Le patron de la Police a précisé qu'il demanderait l'aide des FAA pour renforcer le contingent de la corporation chargé d'assurer l'inviolabilité du cordon sanitaire, notant que le poste de contrôle, situé sur la 230, qui relie Luanda aux provinces du nord, de l'est et du sud du pays , constitue un point stratégique de sortie et d'entrée, avec un trafic routier et un flux de personnes élevés.

Pour cette raison, a-t-il ajouté, il est urgent de fournir une meilleure organisation et dynamique, en vue de se conformer pleinement aux mesures de contrôle de la clôture sanitaire à Luanda, pour empêcher la pandémie de circuler sur tout le territoire national.

D'autre part, il a admis qu'il y a une certaine vulnérabilité à ce poste de contrôle, en raison de l'existence de nombreux chemins clandestins au long de la frontière entre les deux provinces, facilitant la violation de la barrière sanitaire imposée à Luanda.

"Mais cette situation a ses jours comptés avec la prise de quelques mesures opérationnelles prochainement", a souligné Paulo de Almeida, sans mentionner le type d'actions qui seront mises en œuvre.