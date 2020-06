Congo-Brazzaville: Genre - Evaluation de l'impact de la COVID-19 sur les femmes

Le Conseil consultatif de la femme a organisé, le 19 juin à Brazzaville, un atelier d'écoute, à l'endroit des femmes, sur l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur leur vie quotidienne, pendant et après le confinement.

Les femmes ont exposé les difficultés auxquelles elles ont fait face depuis que la Covid-19 s'est déclarée dans le pays, entre autres, le manque d'assistance, des violences subies de la part de la police, l'abandon de certaines femmes enceintes ayant accouché dans la rue, selon le témoignage rapporté par Alphonsine Obanga, une des participantes à l'atelier qui a rassemblé les femmes de tout bord : les femmes vivant avec handicap, celles des confessions religieuses, des groupements de coopératifs, des casseuses de pierre, les femmes d'affaires et retraitées, les albinos...

Pour sa part, la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme, Antoinette Kebi, a reconnu que la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la gent féminine au Congo. « Au travers des échanges que nous aurons, nous pourrons apprécier à leur juste valeur certaines mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie et pour soulager, tant soit peu, la gent féminine, les populations les plus vulnérables, les plus touchées sur le plan économique et social », a-t- elle déclaré.

En rappel, cette rencontre avait pour objectif de noter les difficultés rencontrées par les femmes pendant et après le confinement en vue de produire un rapport d'alerte, d'émettre à titre exceptionnel des avis à l'attention du chef de l'Etat, des suggestions à l'endroit du gouvernement sur les aspects à améliorer dans la gestion de la pandémie. Les femmes ont réclamé la prise en charge des femmes vulnérables et plus d'implication du Conseil consultatif dans la gestion de la riposte à la Covid-19.