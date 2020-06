Congo-Brazzaville: Numérique - Améliorer l'accès à internet en période de crise sanitaire de coronavirus

Les travaux du forum sur la gouvernance de l'internet se sont tenus, le 18 juin, par visioconférence. Au cours du panel de haut niveau, l'accent a été mis sur l'impact de l'internet dans la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus(Covid-19).

L'édition 2020 du forum sur la gouvernance de l'internet (IGF-Congo) a été l'occasion pour les parties prenantes, les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, de réfléchir sur l'internet, son impact social et ses évolutions techniques. « Internet, digital et covid-19 : perspectives et transformations », c'est le thème de cette édition que Brazzaville a organisée.

En effet, l'année reste marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus(Covid-19), avec un fort effet de ralentissement de plusieurs secteurs économiques. Mais celui de l'internet a su résister et s'est montré efficace dans la lutte contre la pandémie, à travers l'éclosion des plateformes de visioconférence, de télétravail, e-éducation, e-santé, etc.

Trois ministres congolais ont animé le premier panel de haut niveau, celui des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, et ses collègues de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, et de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua. Ils sont unanimes sur le fait que la pandémie de Covid-19 a révélé les défaillances du système sanitaire national et le niveau d'accès aux technologies numériques. La République du Congo doit tout faire pour corriger ses défaillances, ont-ils insisté.

Pour le ministre Léon Juste Ibombo, le Congo a franchi un pas en actualisant son arsenal juridique en ce qui concerne l'économie numérique. « Internet au Congo en 2020, malgré la crise sanitaire et économique, a continué de jouer un rôle majeur dans la télé-éducation et le télétravail. Tout ceci nous pousse à inscrire la gouvernance des questions de l'internet au rang des priorités. Je profite de cette tribune pour réitérer l'appel aux jeunes de s'investir encore davantage dans le secteur du numérique », a-t- il estimé.

Notons que le forum sur la gouvernance de l'internet est une initiative des acteurs de la société civile à l'issue du sommet mondial sur la société de l'information.