Congo-Brazzaville: Journée de l'enfant africain - Des jeunes congolais distingués par la fondation UBA

Trois gagnants du concours de dictée en ligne ont reçu récemment chacun une carte prépayée, un bon d'achat de 25 000 FCFA pour s'offrir du contenu culturel, ainsi que 110 romans.

L'initiative de la fondation UBA (United Bank for Africa) s'inscrit dans le cade de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain instituée par les Nations unies en hommage au courage des étudiants sud-africains massacrés par des policiers racistes. En raison de la pandémie de Covid-19, le concours de dictée a été totalement organisé sur le réseau social Facebook.

La compétition a mobilisé plus d'une centaine de participants et des milliers de jeunes à travers l'Afrique; de quoi satisfaire la directrice générale de la fondation UBA-Congo, Bola Atta. « De nos jours, les élèves ne prennent plus le temps de lire et sont facilement distraits par la présence de médias sociaux électroniques tels que Facebook, Twitter, Instagram et autres ; et pour freiner cette tendance sur le continent, la fondation UBA a mis au point le projet 'Read Africa' (L'Afrique qui lit), conçu pour redonner le goût de la lecture à nos jeunes sur le continent », a-t-elle souligné.

Pour les initiateurs, l'avenir de la République du Congo et du reste de l'Afrique réside dans sa jeunesse et c'est pour cette raison que la fondation UBA entend s'impliquer dans la mise en œuvre de projets éducatifs pour combler le fossé de l'alphabétisation à l'échelle continentale. Celle-ci va continuer d'aider le continent à raviver l'amour de la lecture en déclin chez les jeunes.

Tout en soulignant la conviction qu'un jeune hautement éduqué et bien informé est un atout essentiel pour l'avenir de l'Afrique, Bola Atta a saisi l'occasion pour lire quelques passages du roman recommandé aux étudiants et les a encouragés à visiter le site web de la fondation. En mai dernier, la fondation a également tenu son forum "UBA conversations", un événement annuel visant à propulser la croissance africaine après le Covid-19.

À noter que la fondation UBA est une branche de la responsabilité sociale du groupe. Elle milite pour le développement socio-économique des communautés dans lesquelles la banque exerce ses activités, en se concentrant sur l'environnement, l'éducation, l'autonomisation économique et des projets spéciaux.