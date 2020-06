Sahara Occidental: Le Groupe de soutien de Genève dénonce les entraves du Maroc au référendum d'autodétermination

Geneve — Le Groupe de Genève pour la Protection et la Promotion des Droits de l'Homme au Sahara occidental a dénoncé samedi les entraves du Maroc à l'organisation du référendum 'autodétermination du peuple sahraoui, en rappelant la situation "difficile" des réfugiés sahraouis.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée du réfugié africain (Convention OUA - 1967) et de la Journée Mondiale des réfugiés, célébrées le 20 juin de chaque année, le Groupe de Soutien de Genève pour la Protection et la Promotion des Droits de l'Homme au Sahara occidental (GSGPPDHSO) tient à rappeler la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les 173.600 réfugiés sahraouis dans les camps.

Dans leur communiqué, les 213 membres du groupe rendent hommage au "Front Polisario et la République Arabe Sahraouie Démocratique pour leur admirable administration des camps tout au long des 45 dernières années, qui a permis d'assurer un niveau de vie digne de toute la population, y compris l'accès aux soins et à l'éducation pour tous".

Ils rendent hommage, en particulier, aux "autorités algériennes pour l'accueil des réfugiés sahraouis qui s'inscrit dans la tradition historique algérienne d'appui aux mouvements de libération africains et d'ailleurs dans le monde et pour le soutien humanitaire et matériel qu'elles leur apportent" .

A l'occasion de la Journée du réfugié africain et la Journée mondiale des réfugiés, le Groupe de Genève appelle "tous les Etats à faire respecter le droit international, y compris le Droit International Humanitaire, au Sahara occidental" et exhorte le Haut Commissariat aux Réfugiés à "publier immédiatement le rapport établit en mars 2018, en collaboration avec l'UNICEF et le Programme Alimentaire Mondial, afin que les ressources nécessaires puissent être réunies pour les 173.600 réfugiés résidant dans les camps".

Il est relaté, dans le communiqué, que malgré les condamnations de l'occupation militaire du Sahara occidental par le Maroc, de la part du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU ainsi que de l'Organisation de l'Unité Africaine et de son héritière l'Union Africaine, "le Royaume persiste dans sa politique d'annexion illégale et bloque depuis trois décennies l'organisation du référendum d'autodétermination et d'indépendance du Peuple sahraoui prévu par la résolution 1514 (XV) de

l'Assemblé générale de l'ONU, ainsi que par le Plan de paix qui a porté à la création en 1991 de la Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental (MINURSO)".

Dans ce contexte d'"occupation et annexion illégale d'un Territoire Non Autonome", ajoute le texte, les 213 membres signataires du communiqué du Groupe de Genève, dont l'Association Américaine de Juristes (AAJ), l'Association des Amis de la RASD (France), l'Association de la Communauté Sahraouie en France, l'Association Culture Sahara, exhortent "instamment" le Secrétaire Général de l'ONU à "nommer un nouvel Envoyé personnel pour le Sahara occidental afin de porter à terme dans les plus brefs délais le processus prévu par le Plan de Règlement, soit l'organisation d'un référendum d'autodétermination et d'indépendance, en conformité avec les Principes de la Charte de l'ONU et la résolution 1514 (XV) qui s'applique à tous les Territoires Non Autonomes".

Figurent aussi parmi les signataires le Comité de Apoyo por el Plano de Paz y la Protecci?n de los Recursos Naturales en el S?hara Occidental, la Ligue pour la Protection des Prisonniers Sahraouis dans les prisons marocaines (LPPS), Nigerian Movement for the Liberation of Western Sahara, l'Observatoire des Médias Sahraouis pour documenter les violations des droits de l'homme, US Western Sahara Foundation, Western Sahara Resource Watch Espana (WSRW Espana).