Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Adama Bictogo - « La récréation est terminée. Nous devons gagner les élections à venir »

« Chers parents, devant le défi qui se présente à nous, il faut des hommes compétents. Chacun doit être sur le terrain et jouer son rôle. J'exhorte les femmes et les jeunes à s'organiser. La récréation est terminée.

Nous devons gagner les élections à venir. Et pour les gagner, nous devons mettre les moyens à la disposition des uns et des autres. Je suis auprès de Dimba Pierre pour les soutenir. Nous devons constituer une chaine de solidarité ». Ces propos ont été tenus par Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

C'était ce dimanche 21 juin 2020, à Agboville, lors d'une rencontre de mobilisation avec toutes les structures du parti et le militants Rhdp de l'Agnéby-tiassa.

Poursuivant son adresse, il a ensuite demandé à Dimba Pierre d'organiser la rentrée politique de la coordination régionale Rhdp Agnéby-tiassa dès la fin du processus d'enrôlement. « L'Agnéby-tiassa doit porter la candidature d'Amadou Gon Coulibaly » a-t-il ajouté.

Notons que 10 motos ont été données mais 50 motos seront offertes aux secrétaires de sections pour faciliter leur travail sur le terrain. Bictogo a ensuite annoncé le don de 11 pickups dont 5 aux délégations départementales et 6 aux élus Rhdp. Ce n'est pas tout, plusieurs ordinateurs ont été offerts séance tenantes et des numéraires pour la région et pour les femmes.

Quant à Dimba Pierre, l'objectif du Rhdp dans la région est en clair en ce qui concerne les nouveaux majeurs. « Nous visons 30.000 nouveaux majeurs », a-t-il indiqué avant d'ajouter que 25.000 dossiers ont déjà été saisis...Il a ensuite invité tous les militants et responsables de structures à se mobiliser afin de s'inscrire massivement sur les listes électorales.