Afrique: Coronavirus - Le continent face à la pandémie le dimanche 21 juin

L'Afrique comptait ce dimanche 21 juin 298 370 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 7 944 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies.

Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud (92 681 cas), l'Égypte (53 758), le Nigeria (19 808), le Ghana (13 717), l'Algérie (11 631), le Cameroun (11 610) et le Maroc (9 957).

- État d'urgence sanitaire prolongé pour 15 jours en République démocratique du Congo

Le Parlement congolais a voté, samedi 20 juin, pour la cinquième fois cette mesure prise pour faire face à la pandémie de Covid-19. C'est, « je pense, pour la dernière fois » s'est avancé le député Henri Thomas Lokondo auprès de l'AFP. Le président Tshisekedi avait déclaré l'état d'urgence le 24 mars dernier.

Par ailleurs, le gouvernement a demandé aux entreprises minières des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga de déconfiner leurs employés, forcés, pour certains, de rester sur site sans pouvoir rentrer chez eux. Des organisations non-gouvernementales (ONG) avaient dénoncé cette situation dans une lettre. Certains sites miniers ont déjà accédé à cette demande. La RDC compte 5 826 cas confirmés de Covid-19 dont 130 décès et 841 guérisons.

- Le Maroc annonce une nouvelle phase de déconfinement malgré des foyers localisés

Les cafés, restaurants et salles de sport pourront rouvrir jeudi 25 juin. Le tourisme intérieur va aussi pouvoir redémarrer : les hôtels, les galeries commerciales ou encore les hammams pourront accueillir des clients mais resteront limités à 50% de leur capacité totale. Les déplacements entre les villes vont pouvoir reprendre, les transports routier, ferroviaire et aérien (uniquement pour les vols domestiques) étant à nouveau autorisés à compter de jeudi prochain.

Alors que l'été est désormais installé, les plages seront de nouveau accessibles au public, avec toutefois l'« obligation de respecter la distanciation physique ». Tous les commerces pourront désormais rester ouverts après 20 heures.

Selon les autorités marocaines, cette nouvelle phase du « plan d'allègement du confinement », tient compte de « l'évolution de la situation épidémiologique » et des « exigences d'un retour progressif à la vie normale ». Le Maroc, pays de 35 millions d'habitants, apparaît relativement épargné par la pandémie avec 9 957 contaminations au total, dont 213 décès et 8 249 guérisons officiellement recensés.

Cet assouplissement ne concerne cependant pas une demi-douzaine de villes, qui restent soumises à des restrictions. Quelques communes rurales situées à l'ouest du pays sont par ailleurs placées en quarantaine depuis l'apparition vendredi de foyers épidémiologiques dans des usines de conditionnement de fruits rouges, au nord-est de la ville de Kénitra. Le royaume y a érigé un hôpital de campagne, dimanche 21 juin, destiné à accueillir les quelques 700 personnes testées positives au Covid-19.

- Près de 5 000 nouveaux cas en 24 heures en Afrique du Sud

Le pays le plus touché du continent, qui teste massivement sa population, compte désormais plus de 92 500 cas de Covid-19 dont plus de la moitié dans la seule province du Cap Occidental, et notamment sa capitale, Cape Town. 20% des cas sont recensés dans la province du Gauteng, où se situent Johannesburg et Pretoria, la capitale administrative.

Malgré les hausses quotidiennes du nombre de cas, le président Cyril Ramaphosa a annoncé dans la semaine de nouvelles mesures d'assouplissement des règles anti-coronavirus. Casinos, salons de beauté et restaurants en salle sont parmi les derniers commerces autorisés à rouvrir.

Autorisée également depuis plusieurs semaines (sauf du vendredi au dimanche) : la vente d'alcool, alors qu'elle avait été interdite au début de la mise en place d'un des confinements les plus stricts du continent. Cette stratégie a fonctionné : les accidents et la criminalité ont reculé, soulageant les hôpitaux qui devaient se préparer à l'afflux de malades du coronavirus. Mais elle a eu des conséquences catastrophiques pour la filière viticole du pays, l'une des plus importantes au monde, qui emploie 300 000 personnes.

« À cause de l'interdiction des ventes d'alcool, environ 18 000 emplois ont été perdus », estime ainsi Maryna Calow, porte-parole de l'organisation Wines of South Africa qui assure la promotion des vins locaux. En plus d'interdire la vente d'alcool pendant neuf semaines, les autorités sud-africaines ont aussi prohibé les exportations de vin pendant six semaines, un coup très dur pour la filière.

Dans des pays comme le Canada, la Suède, la Finlande, les millésimes sud-africains, qui se vendaient très peu à cause de la suspension des exportations, ont disparu très rapidement des rayons, explique un professionnel du secteur à l'Agence France Presse (AFP). Petite note positive, depuis l'autorisation de vente dans le pays, les Sud-africains se sont rués sur le vin local.

- L'Afrique australe est désormais la zone la plus affectée du continent

C'est le constat du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), rattaché à l'Union africaine. L'organe de santé publique indique que l'Afrique australe a dépassé l'Afrique du Nord quant au nombre de cas positifs au Covid-19, l'Afrique de l'Ouest étant la troisième région la plus affectée. En tenant compte de la population, Djibouti, Saint Tomé-et-Principe, le Gabon, le Cap Vert et la Guinée équatoriale rapportent le plus de cas cumulés de COVID-19 pour 100 000 habitants, selon le CDC Afrique. Au total, quelque 132 412 personnes infectées par la maladie se sont rétablies à travers le continent.

- À Madagascar, interpellations dans l'affaire « des 8 milliards d'ariary de bonbons »

Sept personnes ont été placées, vendredi 19 juin, sous mandat de dépôt par le Pôle Anti-Corruption. Il s'agit l'affaire dite des « 8 milliards d'ariary de bonbons ». Cette somme, équivalant à deux millions d'euros, est à l'origine d'une grosse polémique sur l'île qui a conduit au limogeage de la ministre de l'Éducation nationale il y a deux semaines.

Ce ministère et des entreprises auraient conclu des marchés de gré à gré pour acheter deux millions d'euros de bonbons à distribuer aux élèves, en accompagnement du Covid-organics, le fameux remède du président de la République, censé prévenir et guérir du Covid-19.

D'après l'enquête du Bureau Indépendant de Lutte Anti-Corruption, ces dépenses ont bel et bien été engagées par le ministère, et une partie de la marchandise a été livrée. Les personnes interpellées, de hauts-fonctionnaires au ministère ainsi que les représentants des entreprises qui ont bénéficié de ces marchés, sont soupçonnées d'« abus de fonction, de favoritisme, de corruption passive et active, de faux et d'usage de faux ». La Grande Île compte 1 596 cas confirmés dont 14 décès et 655 guérisons.

- Au Nigeria, les médecins du public stoppent leur grève

Les médecins des hôpitaux publics du pays le plus peuplé du continent avaient lancé leur mouvement le 15 juin pour réclamer de meilleures conditions de travail, y compris des équipements de protection contre le coronavirus.

L'Association nationale des médecins résidents, qui représente environ 40% des médecins du pays, en avait toutefois exempté ceux qui soignaient des patients atteints du Covid-19. Elle a annoncé dans un communiqué lever son mot d'ordre à compter de lundi 22 juin, expliquant avoir pris cette décision à la suite de l'intervention de personnalités et de gouverneurs d'États du pays pour donner au gouvernement le « temps de satisfaire les revendications présentées ».

Le syndicat pointe des manquements de l'État, notamment la fourniture « totalement inadéquate » d'équipements de protection et l'exigence d'une prime de risque pour ceux qui combattent la maladie. D'autres revendications plus générales concernent l'amélioration des conditions de travail et dénoncent les licenciements et les réductions de salaire des médecins. Les grèves sont courantes dans le secteur de la santé au Nigeria, négligé et sous-financé depuis des décennies. Le pays compte 19 808 cas confirmés dont 506 décès et 6 718 guérisons.

-Fête de la musique en temps de Covid au Sénégal

Partout dans le monde, les organisateurs et artistes doivent s'adapter à la situation sanitaire et aux interdictions de rassemblement. Au Sénégal, l'Institut Français de Dakar propose, pour la première fois, une fête de la musique sans public. L'événement est exclusivement en ligne. Le pays compte 5 888 cas confirmés dont 84 décès et 3 919 guérisons.