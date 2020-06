Sénégal: Saly-Portudal - Deux gangs démantelés, le butin confisqué

Les forces de sécurité ont mis hors d'état de nuire un important réseau de malfaiteurs qui commettaient divers délits à travers à la ville de Saly. Il s'agit d'individus répartis en deux groupes de quatre qui ont été appréhendés mercredi dans la soirée par la police et leur butin saisi.

Les éléments de la police de Mbour et Saly, sous la conduite du commissaire urbain Mandjibou Lèye, ont frappé un grand coup dans les rangs des malfaiteurs, mercredi dernier, dans la soirée dans la commune de Saly-Portudal.

Ils ont mis hors d'état de nuire, les membres de deux gangs qui écumaient les populations. « Suite à de nombreuses plaintes dont les auteurs avaient dénoncé des cambriolages commis par des individus munis d'armes à feu ou de coupe-coupe, la brigade de recherches, après recoupement, a identifié deux gangs qui ont été démantelés dans la soirée du 17 juin 2020 », indique une note de la police. La même source ajoute que le premier gang est constitué de personnes interpellées à 17 h 40 à Saly Bambara.

Il s'agit de trois marchands et d'un pêcheur, de deux garçons et de deux filles relativement jeunes puisqu'ils sont âgés entre 17 et 22 ans. Après ce coup de maître, les éléments ont poursuivis leurs actions et mis la main à 21 h 50 mn sur le deuxième groupe dans la soirée, composé de quatre individus : deux étudiants, un commerçant et un électricien âgés entre 25 et 38 ans. Certains membres de ces gangs ont été identifiés par des plaignants de nationalité française.

Après l'interpellation des deux groupes, le nombre de victimes s'élève à 25, 22 téléphones subtilisés et des bijoux d'une valeur de 3.600.000 francs constituant. Ces malfaiteurs ont également dérobé 7.554.500 francs. Dans leurs forfaits, les membres de ces gangs ont emporté avec eux plusieurs objets qui ont été retrouvés dans leurs refuges. Il s'agit notamment de deux téléviseurs, de neuf ordinateurs, deux motos Jakarta, trois tablettes, d'un Ipad, des matériels informatiques d'une valeur de 2.000.000 francs.

La descente sur les lieux a également permis aux éléments de la police de mettre la main sur une arme à feu de marque Walter sans chargeur. Avec cette prouesse, les forces de sécurité portent un coup dans le camp des malfaiteurs qui se signalent de temps en temps par les dommages qu'ils causent aux paisibles citoyens.