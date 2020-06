Congo-Brazzaville: Santé publique - Les drépanocytaires particulièrement vulnérables à la COVID-19

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le Centre National de référence « Antoinette-Sassou- N'Guesso » a abrité, le 19 juin, une conférence débat sur la Covid-19 et les maladies génétiques du sang.

En cette période de crise sanitaire, la journée mondiale de sensibilisation a été célébrée au Congo sur le thème : « La maladie à Covid-19 et les maladies génétiques du sang. Quel impact pour les patients atteints de drépanocytose ? ».

Le sous-thème intitulé, « Drépanocytose homozygote et Covid-19 » développé par le professeur Lydie Ngolet a révélé que la présence d'autres pathologies augmente le risque de complications chez un patient atteint du coronavirus. La drépanocytose, maladie génétique très répandue qui affecte l'hémoglobine des globules rouges, en fait partie.

En effet, les sujets drépanocytaires sont particulièrement vulnérables au Covid-19 et cela à cause de leur immunité affaiblie et un taux d'hémoglobine bas. De plus, lorsqu'ils ont de la fièvre, celle-ci peut être un facteur qui va déclencher les autres complications de la drépanocytose, comme la crise douloureuse. C'est ainsi que le Centre national de référence de la drépanocytose (CNRD) a lancé une forte sensibilisation pour cette population vulnérable à la Covid-19.

Au niveau de la femme enceinte, les résultats menés au Congo révèlent que sur près de sept cent quatre vingt-six échantillons analysés, deux-cent onze font la forme partielle de la drépanocytose, et quatre présentent la forme totale. En termes de pourcentage, la prévalence est de 1% au niveau des femmes en grossesse dans tout le pays.

D'après le professeur Alexis Elira Dokekias, « le CNRD marque un intérêt particulier pour le dépistage, non seulement sur la drépanocytose, mais également sur la covid-19 ».

A ce jour, aucun patient drépanocytaire n'a été infecté par le coronavirus, car, le directeur général du Centre insiste souvent sur le respect des mesures barrières et le port obligatoire du masque qui permet de se protéger et de protéger son environnement.

« Le dépistage précoce peut réduire le poids de la morbidité »

Dans son discours, la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné la forte réduction de la mortalité et de la morbidité imputable aux résultats « très encourageants » présentés par le CNRD qui a débuté ces activités il y a quatre ans. En outre, elle a encouragé au dépistage précoce réalisé par le centre pour réduire le poids de la morbidité.

Parlant de la covid-19 qui n'épargne pas les personnes atteintes de la drépanocytose, la ministre a rappelé que le gouvernement, grâce « au dépistage à grande échelle et à la prise en charge précoce » a défini des stratégies mises à la disposition des équipes techniques afin « d'avancer vers le contrôle de cette pandémie, voire vers son extension ». « Nous voulons vous rassurer toute notre solidarité à l'endroit des personnes malades. Et surtout envers les patients drépanocytaires en particulier », a-t-elle assuré.

Par ailleurs, la ministre a saisi cette opportunité pour rappeler les actions menées par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, marraine mondiale de la lutte contre la drépanocytose, sans oublier les actions du gouvernement qui ont permis la construction de l'un des plus grands centre de référence contre la drépanocytose en Afrique et dans le monde.

En l'absence de la première dame du Congo à cette conférence, la Fondation Congo Assistance, conduite par sa secrétaire générale adjointe, Rosalie Biangana, a offert au Centre un don de masques destinés aux personnels de santé et aux malades. Le geste s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'élan de solidarité enclenché depuis l'apparition de la Covid-19 au Congo.