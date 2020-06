Congo-Brazzaville: A l'heure de COVID-19, les enfants ne devraient pas traîner dans les marchés

Que ce soient de petits marchés du quartier ou domaniaux, le couple marchés et gamins ne s'accommode pas, surtout à l'heure de la pandémie de covid-19 où les mesures barrière sont vivement recommandées. Car l'âge des gamins est généralement lié à la curiosité, à l'inconscience, à toucher à tout, bref à l'entêtement.

Alors que font ces enfants quand certains parents minimisent la circulation de la pandémie en les envoyant avec légèreté dans des marchés surtout du quartier ? A la sortie de la parcelle, ils ont des bavettes. Et dès qu'ils font trois ou quatre pas, ils les descendent ou les enlèvent par inconscience. Et pire encore, quand ils rentrent aux marchés, ils sont prêts à toucher toutes les surfaces qui se présentent à eux par curiosité infantile. Encore que ces enfants, par malheur quand ils croisent l'un de leurs camarades, ils causent, blaguent, oubliant même qu'ils s'étaient rendus au marché pour s'acheter de quoi grignoter.

Ce constat pose là un réel problème de la présence des gamins ou des enfants dans des marchés. Dans des marchés domaniaux, la chose devient de plus en plus criarde, des mamans vendeuses de friperies, de fruits et légumes, de divers de toute nature sont souvent accompagnées des leurs petites filles. Ces mamans ne prennent même pas soins de faire porter des bavettes à ces enfants. Quelquefois, elles les abandonnent seules avec de la marchandise sans protection aucune. Elles les envoient à gauche et à droite oubliant de ce fait que la pandémie est là. Et quand on leur pose la question sur ce comportement, ces mamans n'hésitent pas à répondre de la sorte : « Elles sont là pour apprendre le métier du commerce.»

Et pourtant en plus de la crainte de la pandémie du coronavirus, ces mamans devraient être conséquentes avec elles-mêmes, surtout au moment où nous rentrons en saison sèche avec ses moments de toux stridentes et de grippes saisonnières qui frappent surtout des gamins qui s'exposent à l'air libre. Certaines mamans continuent de croire aux spéculations selon lesquelles les enfants sont « immunisés » contre toute agression virale du genre coronavirus. Encore qu'en plus de cette pandémie dont les stratégies pour la combattre naissent du jour au jour, cette race de mamans ont tendance à oublier que les marchés ont certains endroits qui dégagent des odeurs nauséabondes, donc pas bien pour la vulnérabilité des enfants.

Non, nous ne disons pas ici que seules les mamans envoient des enfants dans des marchés ou à se faire accompagner par des enfants au marché. Il y a aussi certains papas qui sont accompagnés de gamins sans protection, dans des ateliers de couture, des salons de coiffure, des milieux divers. Ensemble, condamnons ce comportement quelque peu irresponsable, car le gamin doit être protégé et non exposé de la sorte. A bon entendeur salut !