Cote d'Ivoire: Remise de don - La Fondation Didier Drogba gâte les coiffeurs et esthéticiennes

Le Comité national pour la promotion des activités des professions d'esthétique de Côte d'Ivoire (Conapapeci), dirigé par Victoire Biégny a reçu le 18 juin, un important don au siège de la Fondation Didier Drogba, des mains de Mme Mariam Bréka, la directrice de la Fondation.

Ce don qui fait suite à une demande d'aide adressée à la fondation par le Conapapeci, a été fait en présence des responsables de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire.

Pour la remise officielle de ces dons composés de kits alimentaires et sanitaires à ses membres, le Conapapeci a organisé le 19 juin une cérémonie de distribution à l'Institut Viky B à la Riviera-Palmeraie, aux différents présidents d'associations et de syndicats de coiffure d'esthétique du Grand Abidjan.

Au nombre d'une cinquantaine, chacun est reparti avec un kit qui comprend un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile, un paquet de sucre, du gel hydroalcoolique et du savon. « Je remercie notre donateur, Didier Drogba, et tout le personnel de sa fondation. Il a pensé à nous en cette période difficile de crise sanitaire. Les mesures barrières nous empêchent de travailler et toutes nos économies sont épuisées.

Je lance un appel à l'État de Côte d'Ivoire afin de se pencher sur notre cas. Car le métier de la coiffure est le plus touché en Côte d'Ivoire », a confié la porte-parole des bénéficiaires, Jeannette Sépi, présidente nationale du Syndicat national de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire (Synaceci).

Quant à Biégny Victoire, par ailleurs coordonnatrice du comité de crise sanitaire pour venir en aide aux coiffeurs et esthéticiennes de Côte d'Ivoire, elle s'est réjouie de l'action humanitaire de Didier Drogba à l'endroit de ses compatriotes. « Les coiffeurs et esthéticiennes sont en détresse depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus.

Et voilà qu'une âme généreuse est venue à notre secours. Merci à Didier Drogba et à toute la direction de sa fondation qui a réagi spontanément à notre demande d'aide. Qu'il sache que tous les coiffeurs et esthéticiennes du Conapapeci lui témoignent leur gratitude », a-t-elle déclaré.

Avant de lancer un appel à la solidarité. « Parmi nous, plusieurs ont fermé leurs salons, certains salons ont été déguerpis. Nous souffrons de la situation du coronavirus. Je continue de solliciter des soutiens pour les membres dont la plupart sont vulnérables. J'attends toujours d'autres dons des personnes de bonne volonté, des sponsors, des institutions et même du gouvernement ».