Madagascar: Football - Melvin s'entraîne intensément !

Melvin Adrien reprend ses entraînements depuis ce mois.

La motivation est à son comble. Comme les férus du ballon rond malgache qui ont hâte de revoir les Barea, les joueurs sont impatients de retrouver leurs supporters et de revivre les émotions partagées. Puisqu'il y a un an de cela, l'ambiance était à son comble autour de l'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui s'est déroulée en Egypte

Malgré l'épidémie de covid-19 qui est encore d'actualité à travers le monde et qui paralyse le monde du sport, certains des membres des Barea expatriés ont essayé de continuer de s'entraîner quotidiennement. Et ceux qui n'ont pas pu le faire commencent à le faire en ce moment. Comme Melvin, le portier des Barea qui avait ressenti pour la première fois après le confinement, l'odeur de la pelouse en début de ce mois de juin. D'abord, il est passé à Beaucaire pour un échange d'expérience avec deux autres gardiens en l'occurrence le gardien de but de Montpellier et le gardien de but U17 de l'équipe locale.

Il ne s'est plus arrêté par la suite, surtout après ses retrouvailles avec ses compatriotes Thomas Fontaine et Rayan Raveloson. Ces trois compères ont passé des petites vacances ensemble tout en s'entraînant. De retour à Paris, Melvin a partagé avec ses fans, chaque fois qu'il le pouvait, dans sa page Facebook le déroulement de ses journées, ses randonnées à vélo avec ses amis, ses entraînements en salle avec son coach. « Prêt pour les Barea » a-t-il souvent publié.