Madagascar: Vitogaz - Du gaz au détail dans les stations-service

Vitogaz vient de franchir une étape dans la facilitation à l'accès au gaz domestique. Cette société leader dans la distribution de gaz butane lance une formule inédite à travers la vente au détail de ses produits dans les stations-services.

Une formule qui plait en tout cas à une frange de consommateurs qui, pour un montant de 3.000 ariary peuvent s'acheter du gaz dans les stations-services dédiées. Dénommé Gaz'nakà, ce concept novateur de Vitogaz Madagascar permet désormais aux clients d'acheter du gaz en petite quantité au fur et à mesure de leurs besoins, et cela à partir de 3.000 Ar. La vente de gaz au détail est proposée dans quatre stations-services Galana : Andrefan'Ambohijanahary, 67 Ha, Talatamaty et Sabotsy Namehana.

Pour accompagner ce lancement et attirer davantage de consommateurs, la société VITOGAZ Madagascar accorde à tout nouvel utilisateur de gaz une remise de 30.000 Ar sur son ensemble de cuisson composé d'une bouteille de gaz et d'un kit fatapera.

Ce nouveau mode de vente par petite quantité entre dans la stratégie de la société VITOGAZ Madagascar de démocratiser l'utilisation du gaz et d'aider la population à abandonner l'utilisation du charbon de bois, trop cher et polluant. Non seulement le prix du gaz est devenu de plus en plus compétitif par rapport au prix du charbon de bois mais son utilisation s'avère bien plus pratique et préserve la santé et l'environnement. L'offre Gaz'nakà rend plus que jamais le gaz accessible à tout un chacun avec ce système de vente au détail disponible depuis hier.