Madagascar: Beach soccer - Enidel Régis, un talent à l'état pur !

Enidel Régis est un jeune surdoué au "beach-soccer".

Le "beach soccer" à Madagascar doit beaucoup au talent d' Enidel Régis. Un jeune surdoué qui sait tout faire sur le sable où il donne l'impression de survoler. Le tout avec une aisance déconcertante. L'entraîneur national du "beach soccer" Solofo Tsiavahana Ramarolahy, et même l'instructeur de la fédération internationale, Claude Barrabé restent très admiratifs devant le talent fou dEnidel Régis appelé pour être plus court Del. À 22 ans, il est né le 30 août 1998, il a tout pour devenir une grande star du "beach soccer" car il sait tout faire.

Il a d'ailleurs réalisé un début tonitruant en marquant 4 buts aux Mozambicains devant leur public. À seulement 18 ans ! Une entrée des plus réussies mais liée à ses qualités immenses. Del joue de deux pieds mais il a surtout cette arme fatale en se plaçant dos au but pour réaliser ce retourné acrobatique que seuls les meilleurs savent le faire. Et Del est l'un des meilleurs que les sergents recruteurs s'arrachaient lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. Logique car il a joué comme un extraterrestre avec 10 buts dont 2 à l'aller contre la Côte d'Ivoire à qui il a infligé une cinglante correction en marquant 5 buts lors du match de classement. Mais à 20 ans, il n'a pas pu décider tout seul de son avenir.

Et c'est bien dommage car les tractations se sont tues une fois qu'il est rentré à Toamasina où il vit et il joue sans grande conviction avec le club de football à 11 du Fortior. En effet, pour lui ainsi que pour son entourage, seul le beach soccer peut lui ouvrir une grande carrière internationale. Marquer 36 buts en 14 matches n'est pas donné à tout le monde. Quand on ajoute ses trois titres de meilleur joueur dont deux fois face à la Côte d'Ivoire et un autre contre la Libye, on se demande ce qu'il fait encore là. Sa place est dans les grands clubs en Allemagne ou en Russie où des Sénégalais qui jouent moins bien que lui ont réussi. Alefa Del !