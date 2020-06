Madagascar: MENETP et Paositra Malagasy - Paiement des salaires et subventions par Paositra Money

Signature de la convention dans l'enceinte de la Paositra Malagasy à Analakely par le DG de la Paositra Malagasy et le SG du MENETP.

Le 18 juin 2020, le ministère de l'Education nationale, de l'enseignement technique et professionnel et la Paositra Malagasy ont procédé à la signature d'une convention qui va permettre de payer tous les salaires, les subventions et tout type d'aide ou allocation via la Paositra Money. Cette convention est le fruit d'un travail de concert entre le ministère et la Paositra Malagasy dans le but de faciliter et d'assurer la traçabilité des transactions financières au sein des services publics. Aussi, à compter d'aujourd'hui, tous les fonctionnaires et autres employés du MENETP trouveront la solution de proximité pour percevoir leurs salaires. « Le paiement par monnaie électronique via la Paositra Money est une méthode moderne qui permet d'assurer la proximité tout en garantissant la sécurisation des fonds publics par la réduction de la manipulation numéraire », nous ont expliqué le Directeur général de la Paositra Malagasy, Richard Ranarison et le Secrétaire général du MENETP, Herimanana Razafimahefa.

Pour petit rappel, ce système de paiement, produit de la Paositra Malagasy a vu le jour au mois de mai 2019. Il est accessible sur tout le territoire national à travers les 255 bureaux de poste. Il s'agit d'une offre unique à Madagascar avec un produit trois en un : carte e-poketra, compte en ligne et un moyen de paiement sûr et sécurisé utilisable pour des transferts locaux et internationaux.