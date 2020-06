Tunisie: Comportement du consommateur - Engouement pour le commerce en ligne

Pendant la période du confinement général, les sites de commerce en ligne ont enregistré un véritable bond, facilitant la vie de plusieurs d'entre nous. Un bon nombre de personnes ont tenté l'expérience de l'achat en ligne et s'en déclarent satisfaites.

Walid est un jeune fonctionnaire qui bosse dans une société privée. Il a été obligé, comme tout le monde d'ailleurs, de se confiner chez lui lorsque cette mesure a été décrétée et de ne sortir que pour faire les courses et rentrer rapidement.

En surfant d'un site à un autre, il a découvert un site d'achat en ligne de produits alimentaires avec livraison à domicile, dans l'une des grandes surfaces. « Il suffit de taper l'adresse du site, cliquer sur les articles choisis, les ajouter au panier et payer en ligne. Vos courses sont livrés au bout de quelques heures », nous explique Walid.

Et d'ajouter : « Cette nouvelle habitude, que j'ai adoptée pendant la période du confinement, m'a épargné la longue file d'attente devant la caisse et le risque d'être contaminé par le coronavirus. Même après le confinement, je continue à recourir à l'achat en ligne, car cela me facilite la vie. Je pense également que, malgré tout, la pandémie, le confinement... n'ont pas que des impacts négatifs. Il faut voir le bon côté des choses et faire un bon usage des nouvelles technologies qui prennent une place de plus en plus importante dans notre vie. Satisfait de ma première expérience de shopping en ligne, je tenterai encore l'expérience mais avec d'autres articles, notamment les vêtements», témoigne Walid.

Un service rapide et efficace

Idem pour Nouha, une fonctionnaire, qui a dû, elle aussi, recourir aux sites de commerce en ligne pour choisir des produits pharmaceutiques afin de prendre soin de son visage, ses cheveux et ses mains irritées par l'usage régulier des produits détergents. «J'ai commandé une pommade hydratante pour mes mains endommagées, un soin traitant pour les boutons et un anti-cerne. Au bout de 24 heures, j'ai reçu ma commande qui était parfaitement identique à celle que j'ai choisie en ligne. Je suis satisfaite du service, de son efficacité, de sa rapidité et de son authenticité. C'est la première fois que je tente cette expérience, je n'ai pas voulu prendre le risque et commander plusieurs produits en même temps. J'ai essayé avec ces trois produits afin d'évaluer la fiabilité du site et du service et je trouve que c'est pratique. En surfant sur la plateforme, on peut choisir tranquillement ce que l'on va acheter. Nous avons aussi une multitude de choix pour plusieurs articles, alors qu'en se rendant à une pharmacie, on est obligé d'attendre notre tour, outre les mesures sanitaires strictes qui ont été prises dans toutes les pharmacies vu la situation. Quant au service de livraison à domicile, je suis satisfaite. Les produits correspondent à ceux que j'ai choisis en ligne. Il a fallu juste payer une petite somme d'argent pour la livraison», explique Nouha.

Les achats et les commandes en ligne sont en vogue en ce moment et connaissent un grand essor. Plusieurs boutiques ont dû fermer leurs portes pendant cette période mais ont continué à recevoir les commandes de leurs clients fidèles via internet, telles les marques de prêt-à-porter, mettant à la disposition de leurs clients des articles tendance. Mais si certains ont choisi cette méthode d'achat par choix, Wided a, par contre, été dans l'obligation, au cours de la période de confinement, de faire ses achats en ligne. Cette dernière, qui travaille en tant qu'enseignante à la faculté et qui devait assurer des cours en ligne trois fois par semaine via le Net, a dû commander un nouvel ordinateur portable pour pouvoir travailler. «Par manque de chance, mon laptop est tombé en panne durant la période du confinement et puisque toutes les boutiques de matériel informatique étaient fermées, j'ai consulté des sites spécialisés en ligne pour choisir un nouvel ordinateur qui m'a permis d'assurer les cours en ligne. La commande n'a pas tardé à venir. Au bout de 48 heures, j'ai reçu mon ordinateur. Un bonus ! J'ai bénéficié de la gratuité de la livraison puisque mon achat a dépassé la somme de 300 dinars. Je pense que c'est une méthode très pratique pour choisir ses articles», conclut Wided.