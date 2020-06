Tunisie: Canicule et personnes âgées - Les bons gestes à adopter

Les dangers de l'exposition au soleil et la montée du mercure sont multiples et peuvent parfois entraîner des complications, surtout chez les personnes vulnérables et les personnes âgées. Adopter les bons gestes peut nous éviter ces complications, dont notamment la déshydratation.

L'été s'est bien installé depuis quelques semaines. On s'attend d'ailleurs à ce que le mercure monte crescendo durant toute la saison estivale. Si, pour certains, canicule rime avec plage, séance de bronzage et exposition au soleil pour avoir un joli teint halé, pour les personnes âgées, la canicule est un vrai danger sur leur santé.

Quels sont les bons gestes à adopter pour éviter une éventuelle déshydration, des complications surtout chez les personnes fragiles et vulnérables. Sarra Mohsen, gériatre, répond à nos questions et donne quelques conseils à nos aînés pour rester en bonne santé durant la saison estivale.

On le sait tous, les personnes âgées et quelques personnes touchées par des maladies chroniques, notamment le diabète, souffrent plus que les autres des impacts de la chaleur excessive. En effet, le corps de la personne malade ou âgée n'est pas bien habitué à la canicule, ce qui aggrave le risque de pathologies dues à la chaleur.

Pour éviter au maximum certaines complications causées par la chaleur, notre gériatre recommande l'interdiction de sortir aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 10h00 et 16h00 où la canicule bat son plein.

Si l'on est obligé de sortir, il faut impérativement porter un chapeau ou une casquette pour se protéger la tête et le visage du soleil et éviter le coup de chaleur, recommande le médecin qui conseille, également, de marcher à l'ombre et de boire régulièrement et tout au long de la journée au minimum 1,5 litre d'eau.

Ces conseils sont valables pour toutes les personnes, qu'elles soient âgées ou jeunes, malades ou en bonne santé.

Si l'on est sur la plage, pour profiter de cette saison magnifique, où Dame nature se révèle dans toute sa splendeur et que le soleil nous aide à refaire le plein de vitamine D, il est tout de même conseillé de rester à l'ombre, sous un parasol ou dans l'eau avec une casquette. «A éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes», conseille encore notre médecin.

La climatisation est indispensable en période de canicule

Non seulement elle procure le confort, mais aide aussi à se protéger contre la déshydratation. «Quand on est chez soi, il est fortement recommandé d'aérer la maison, de garder les volets fermés aux heures les plus chaudes et de s'installer dans une pièce fraîche, climatisée ou ventilée. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, de prendre plusieurs douches au cours de la journée si nécessaire ou avoir une fontaine d'eau fraîche à portée de main. Les personnes âgées doivent boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Une dernière recommandation : éduquer l'entourage des personnes âgées pour qu'il détecte les signes de déshydratation ou de coup de soleil qui sont généralement des vertiges, des étourdissements, une perte de poids et une absence d'urine pendant cinq heures», insiste la gériatre.

A ne pas oublier, également, d'adopter ces gestes pour les bébés, les personnes fragiles et sensibles à la chaleur afin de les protéger contre la canicule.

«En cas d'apparition de l'un de ces signes haut cités, il vaut mieux consulter en urgence pour éviter d'éventuelles complications», conclut Dr Sarra Mohsen.