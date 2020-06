Maroc: Un troisième groupe de Marocains rapatriés de Turquie

312 personnes débarquent à l'aéroport Oujda-Angad

L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger à cause de la pandémie du coronavirus s'est poursuivie, vendredi soir, avec l'arrivée à l'aéroport Oujda-Angad de 312 personnes, dont des bébés, des enfants et des personnes âgées, en provenance de Turquie.

Ces personnes, qui sont arrivées à bord de trois avions de la Royal Air Maroc (RAM), constituent le troisième groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul, et ce après l'arrivée ces derniers jours à l'aéroport de Saniat R'mel de Tétouan de deux autres groupes, respectivement de 313 et 103 personnes.

Trois vols ont été programmés vendredi avec à bord un total de 312 Marocains (104 dans le premier vol, 105 dans le second et 103 dans le dernier), et ce dans le cadre de l'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du coronavirus, a déclaré à la presse le directeur de l'aéroport d'Oujda-Angad, Mohcine Benhaddouche.

Il a fait savoir dans ce sens que depuis le lancement de cette opération, l'aéroport d'Oujda-Angad a accueilli plus de 1.200 personnes en provenance d'Algérie, d'Espagne et de Turquie, affirmant que l'opération se déroule dans de très bonnes conditions et dans le strict respect des normes sanitaires.

Il a tenu à rappeler, à cette occasion, que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en coordination avec l'ensemble des services et parties concernés pour le bon déroulement de cette opération.

D'importants moyens ont été déployés pour réduire le risque sanitaire, comme les masques, les distributeurs de gels hydroalcooliques et de caméras thermiques, en sus des mesures de distanciation physique, a-t-il encore précisé, rappelant que le personnel de l'aéroport a bénéficié de sessions de formation en matière de gestion de ce genre d'opérations.

Des dispositions ont été également prises pour faciliter les formalités douanières et pour que le temps de passage de ces personnes rapatriées soit le plus court possible afin de minimiser le risque éventuel de contagion.

Des personnes rapatriées approchées par la MAP ont fait part de leur soulagement et de leur joie de regagner la mère patrie et de leur satisfaction de l'accueil et des dispositions prises au niveau de l'aéroport d'Oujda, exprimant leurs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour cette noble initiative.

Les 312 personnes rapatriées ont ensuite embarqué dans des bus, désinfectés auparavant, à destination d'établissements hôteliers de la ville de Saïdia, où elles seront soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon les procédures sanitaires en vigueur.

Toutes ces opérations suivent le même protocole sanitaire, avec des tests de dépistage au virus à l'arrivée et un confinement de neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s'assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour elles-mêmes ou leurs familles et voisins.

Ces opérations, qui font suite au discours du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, devant la Chambre des conseillers annonçant le début du rapatriement, se dérouleront dans le droit fil de la stratégie globale mise en place au Maroc conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.