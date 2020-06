Togo: Franco Dimelo Création, un partenaire sûr du MAPAH, au petit soin des populations de Kpélé Akata

Entre le MAPAH et le Centre Franco Dimelo Création, c'est une histoire d'avenir, c'est ce que l'on est tenté de dire. Aux côtés du MAPAH (Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique), depuis le déclenchement de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, ce centre spécialisé dans la formation en stylisme et modélisme, au travers de l'Association « Bras Ouverts LUNA », vient de faire un don de masques et kits de protection et de vivres, aux populations de Kpélé Akata. Ceci, histoire d'aider ces parents, jeunes et enfants de cette localité de la préfecture de Kpélé de renforcer les mesures de protection contre la COVID-19 au Togo.

Ce don d'après les explications des donateurs s'inscrit dans la droite ligne des initiatives prises ici et là par les Togolais de toutes les catégories sociales pour préserver la population contre la propagation du virus qui continue de sévir, à la suite de la levée du couvre-feu.

Tout comme Franco Dimelo, il est à noter que l'Association « Bras Ouverts Luna » œuvre à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, à l'insertion socioprofessionnelle et à l'autonomisation économique des jeunes et que ses objectifs sont bien en adéquation avec ceux manifestés par le MAPAH à travers l'opération Telefood 2019 en initiant la formation de plus d'un millier de jeunes et femmes dans cette zone de la préfecture de Kpélé.

Par ce don, l'on entrevoit la suite avec un regard positif surtout quant au respect, dans cette localité, des gestes barrières comme édités par le gouvernement, tout en vaquant librement à ses occupations.