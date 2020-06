Tunisie: Mini-Football | Coupe de Tunisie - Seizièmes de finale - Des plateaux alléchants

Hammamet-Messadine, Ouardanine-Béni Khiar, Red Star Sousse-Bouarada. Le tirage nous propose trois chocs et non des moindres.

Le mini-football reprend du service avec les seizièmes de finale de la coupe de Tunisie (ronde étalée sur trois jours). Le programme comporte plusieurs grands formats, dont notamment trois matches opposant directement des équipes chevronnées. Hammamet, qui vient d'être choisie pour organiser le championnat d'Afrique des clubs champions, recevra Al Messadine, redoutable en déplacement.

Bien que difficile à manier dans son fief, la mission de Ouardanine ne s'annonce pas de tout repos face à son hôte, Béni Khiar. Enfin, le duel entre le leader du groupe C, Red Star Sousse et le premier du groupe D, Bouarada, est forcément attendu en raison de l'équilibre des forces. Aujourd'hui, quatre matchs sont épinglés au programme. Agareb, second du groupe C, Tronja et Mornag, respectivement leader et dauphin du groupe A, partent avec les faveurs des pronostics, face à des équipes, telles que Bekri, Mansoura et Kalaat Jedad. Le quatrième match de ce «warm-up» mettra aux prises Annahal à Saheline. Demain, place à huit autres rencontres.

Trois des seizes équipes engagées partiront favorites face à des adversaires inexpérimentés. Il s'agit de La Marsa qui reçoit Raoued, Red Wolf à l'épreuve du déplacement contre Khélidia et Dar Chaâbane qui ira défier Radès.

Tataouine déclaré vainqueur par forfait

Le club de Tataouine est le premier qualifié aux 1/8es de finale. Son adversaire Assoma a déclaré forfait. Deux des trois dernières rencontres devant se dérouler le mercredi 24 juin sont attendues. Le tenant du titre, Siliana recevra Ahly Sahly, et Red Star Sousse sera opposé à Bouarada. Outre les matches de coupe, la mise à jour de deux journées tronquées du championnat se dérouleront prochainement. Demain, Siliana rencontrera Mettorech et Bouarada recevra Tataouine.

Vendredi 26 juin, Bouarada se rendra à Siliana et Tataouine recevra Mettorech.

Le programme - Coupe de Tunisie

Aujourd'hui

Chabeb Bekri-Agareb

Tronja-Al Mansoura

Mornag-Kalaat Jedad

Annahal-Saheline

Demain

La Marsa-Raoued

Khélidia-Red Wolf

Borj Téouil-Jeunesse Bach Hamba

Dar Chaâbane-ASRadès

Hammamet-Al Messadine

Ouardanine-Béni Khiar

Ahly Sahely-Al Mawani La Goulette

Sbeitla-Fériana

Mercredi

Red Star Sousse-Bouarada

Mettorech-CInterventions