Madagascar: Transport - Les licences de taxi se numérisent

Les chauffeurs de taxis doivent désormais avoir une licence numérique. Une mesure qui facilitera leur recensement.

L'enregistre ment numérique et la délivrance de la licence numérique des taxis ont été lancés hier au niveau de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Désormais, seule la licence numérique sera valable dès l'enregistrement. Une centaine de licences par jour serait délivrée. « La licence numérique permet de dématérialiser et de changer de l'ancienne licence en papier. Elle permet également de limiter le nombre de taxis circulant dans la Commune urbaine d'Antananarivo », indique le Commissaire Principal de Police Vigor Bemanana Rafenoarison, directeur du Transport et de la mobilité urbaine (DTMU) au niveau de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Seuls les propriétaires de taxis pourront se prévaloir et se faire délivrer la licence numérique. « La mesure a été prise cette fois-ci, pour mettre fin à des pratiques qui ont duré un certain temps et pour assurer une efficacité », indique le directeur du Transport et de la mobilité urbaine.

Transparence

Plus de quatre-cents taxis se feront enregistrer pour cette licence numérique. « Cette initiative est prise afin d'assurer la transparence dans la délivrance de la licence », enchaîne-t-il.

Cette modification permettra également de recenser les taxis clandestins. « Il sera plus facile de distinguer ceux qui exercent dans l'illégalité de ceux qui sont titulaires d'une licence numérique. Dans l'enregistrement, nous procédons au traitement et au tri des dossiers qui nous seront soumis », souligne le responsable. Ce qui pourrait constituer un avantage pour les usagers, également. « Ce serait beaucoup plus sécurisé puisque seuls, la commune et le propriétaire auront ces informations. Ils savent qui sont dans la liste et qui n'y sont pas », indique Hery Rakotoniaina, vice-président de taxi à Mahazo.

La commune a déjà dressé une liste de bénéficiaires. « Nous avons établi une liste sur laquelle sont inscrits les taxis ayant effectué des visites pour l'année 2019 et 2020. Ils seront progressivement appelés pour la modification. Cette modification se fait sans frais », conclut le DTMU.

L'ancienne licence quant à elle, reste valable tant que la licence numérique n'est pas délivrée au niveau de la CUA. Le maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Naina Andriatsitohaina a également confirmé l'accélération de la mutation.