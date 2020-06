Congo-Brazzaville: Paix dans le Pool - Les FAC demeurent attachées aux accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités

Le ministre de la Défense nationale a réaffirmé le 20 juin l'attachement des forces armées à la paix, au maintien de la sécurité nationale, lors de son message délivré à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire des Forces Armées Congolaises (FAC), le 22 juin.

Charles Richard Mondjo a rappelé, à l'occasion, qu'à travers l'opération « Mobikisi » en cours, les forces armées assurent avec professionnalisme et responsabilité le suivi de l'application par la population de certaines mesures découlant de l'état d'urgence sanitaire. Cette opération a parfois conduit à adapter le dispositif pour sécuriser les villes et localités de notre pays, a-t-il indiqué.

« Cette adaptation ne signifie ni une remise en cause des engagements du gouvernement dans le cadre de l'Accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, qui s'exécute d'ailleurs sans entrave, ni une riposte à une quelconque conflictualité dans le Pool et sur tout autre partie du territoire national », a-t-il relevé, soulignant que cette paix globale et durable ne peut et ne doit être ni dégradée, ni déconstruite. Les forces armées travaillent à la rendre irréversible. L'anxiété et les inquiétudes doivent laisser la place à l'assurance.

Par ailleurs, sur orientation du président de la République lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2019, livrant ses instructions, le ministre de la Défense avait mis en exergue le caractère particulier de l'année 2020. « Dans cette optique, nous avions pris, entre autres, l'option de faire du 59e anniversaire des FAC et de la gendarmerie nationale, un moment important pour nous préparer au grand évènement national du 15 août 2020, mais hélas ! L'environnement sanitaire actuel a conduit à reconsidérer cet objectif », a-t-il regretté.

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a-t-il poursuivi, cet accompagnement s'est traduit par la présence des personnels militaires dans les organes techniques de la riposte. De façon connexe, il a été déployé l'hôpital médico-chirurgical de campagne pour offrir des soins à titre gracieux à une patiente vulnérable, affectée par des pathologies autres que celles de la Covid-19.

Pour Charles Richard Mondjo, les forces armées œuvrent sans faille à la surveillance des frontières. C'est une tâche délicate. Mais, elles y parviennent, aidées par un dialogue politique de haut niveau avec les pays limitrophes.

Dans le sillage de la diplomatie globale du Congo, il s'est réjoui de la continuité de la diversification, notamment avec les partenaires du périmètre sous-régional, de la nécessité de collaborer dans les structures régionales telles que la brigade régionale de la CEEAC, la force africaine en attente de l'Union africaine et les organes de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs.

Pour terminer, il a renouvelé l'engagement des FAC d'être toujours en capacité de participer au développement de la nation.