Congo-Brazzaville: Renforcement de capacités - Les chargés de communication des ministères invités à la digitalisation de l'information

Le responsable du pôle interministériel de l'information, Patrice Passy a appelé le 19 juin, les professionnels de l'information et de la communication des différents ministères à la mutation de la communication protocolaire à la communication digitale.

La communication, explique-t-il, est devenue fluide et mobile à l'ère de la technologie. A cet effet, les communicants devraient apporter l'information vers le public selon les objectifs assignés, a déclaré Patrice Passy, lors d'un échange organisé sur le thème « Comment mettre en place un plan de communication stratégique dans un ministère » au ministère des Affaires étrangères.

Selon lui, le plan de communication d'un ministère est un document qui décline la stratégie de communication en objectif et actions planifiées. C'est aussi un cadre de référence pour élaborer une politique de communication et médias efficientes et structurées.

Les communicateurs doivent être capables de produire l'information, informer, sensibiliser et influer sur les relais d'opinion. Ils ont pour mission de veiller à la visibilité des actions et le contenu des messages ainsi qu'à présenter des budgets claires et nettes avec des activités de communications récurrentes et ponctuelles.

Le pôle interministériel de l'information, a-t-il poursuivi, est une tête de réseau pour discuter des questions de leur métier, mutualiser les échanges ainsi que chercher des pistes de solution aux problèmes qui sont les leurs.

L'objectif a été de voir comment harmoniser les connaissances, mettre en œuvre un plan de communication en intégrant les différentes évolutions, notamment la communication digitale, les différentes possibilités ainsi que les potentialités en vue d'une communication favorable.

« Pour qu'un plan de communication soit réussi il faut commencer par une analyse à l'existant en se posant des questions sur les difficultés et les situations. Définir les objectifs, réfléchir sur le contenu des types de messages et voir la faisabilité à travers le budget et la collecte des ressources pour la mise en place d'une stratégie en vue d'une évaluation des activités ministérielles », a-t-il déclaré.

Les enseignements ont porté également sur l'étude des cas, notamment comment impliquer le ministre et l'analyse de la politique du ministère.

Notons que la formation fait suite à la précédente portant sur le processus décisionnel en temps de crise afin d'harmoniser les connaissances sur la manière de communication, notamment sur l'organisation d'un plan de communication.