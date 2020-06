Congo-Brazzaville: Judo - Me Steven Ntsiba Ondon soucieux de la nouvelle génération

Ceinture noire 2e dan, le judoka congolais, Me Steven Ntsiba Ondon, sollicite la mise en place des instances dirigeantes du judo.

Tandis que le judo traverse une crise de leadership depuis quelques années, le champion du Congo de la catégorie des moins de 100kg, Steven Ntsiba Ondon, plaide la mise en place des instances dirigeantes afin de mettre fin au comité de crise placé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour sauver la discipline. En effet, soucieux des jeunes talents qui émergent dans les coulisses par manque de compétition de la fédération, il a lancé depuis 2018 avec la bénédiction de ses maîtres formateurs une politique visant l'organisation d'un tournoi interclubs afin de maintenir en forme l'élite en devenir en attendant la mise en place de la Fédération congolaise de judo et de ses ligues départementales dont le calendrier a été perturbé à cause de la pandemie du coronavirus. « J'ai fait asseoir les grands maîtres du judo au niveau départemental pour leur dire que notre génération est morte. Je leur ai présenté mon projet de rallumer le judo dans le département, parce que si on reste assis pour attendre la mise en place de la fédération, rien ne va bouger. Et j'ai organisé un premier tournoi interclubs et cela a apporté », a indiqué Steven Ntsiba Ondon.

Abordant la mise en place de la fédération, le champion du Congo a sollicité simplement au ministère la restructuration des instances. « J'aimerai que cette fois-ci les choses soient bien faites. Pour que le judo marche, il n'y a pas de miracle. Il faudrait simplement que le futur président de la fédération soit un compétiteur, quelqu'un qui connaît et respecte le code moral, celui qui connaît la chaleur des vestiaires », a-t-il dit. Le judoka a rappelé les huits codes du judo qui sont entre autres l'amitié, le contrôle de soi, la modestie, l'esprit d'écoute, la sincérité.

Quatre fois champion du Congo, Me Steven Ntsiba Ondon a également fait des exploits au Kurash au niveau national et international. Avec une expérience de 20 ans de pratique des arts martiaux, Me Steven garde de bons souvenirs des arts martiaux et tient à transmettre cette expérience aux jeunes qu'il encadre à Pointe-Noire, notamment à Tsali et au centre-ville. Cependant, face à la crise sanitaire qui sévit au niveau mondial, il a rappelé aux sportifs de respecter les gestes barrières et de travailler individuellement dans leur domicile pour maintenir la forme. « C'est un moment très difficile que traverse les sportifs. Mais la réalité nous impose de travailler individuellement chez soi jusqu'au lever des mesures par le gouvernement », a-t-il signifié. Rappelons que Me Steven a fait ses premiers pas de judo à Brazzaville au club Momekano du défunt Me Mimo à Talangaï. Il a pratiqué cet art à Pointe-Noire au club Thapi de Me Makosso. Expert comptable de formation, il est quatre fois champion du Congo et dix fois champion départemental.