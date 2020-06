Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: Football-transferts - Mamelodi Sundowns désire Makusu, Dijon se sépare de Mavididi

Le mercato est effectif pour des joueurs congolais du pays et des binationaux qui pourraient changer des clubs.

Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns aurait fait de l'acquisition de l'attaquant international congolais Jean-Marc Makusu Mundele (28 ans) de l'AS V.Club une priorité, indique media sud-africain African Insider. Le patron du staff technique des « Brésiliens » (surnom de MamelodiSundowns), Pitso Mosimane fait de Makusu sa première option offensive pour soutenir le buteur du club, l'Uruguayen Leandro Gaston Sirino (29 ans), et ainsi former une paire offensive efficace. Mamelodi Sundowns est prêt de mettre 500 mille dollars américains sur la table pour s'attacher les services de l'attaquant congolais qui a repris les entraînements avec V.Club en janvier dernier après une indisponibilité de près d'une année. Jean-Marc Makusu devrait joindre la Renaissance sportive de Berkane au Maroc pour trois ans, mais sa vilaine blessure avait tout compromis.

Formé à Bel Or de la commune de Ngaliema à Kinshasa, il a effectué un essai pas concluant au Standard de Liège en Belgique, et est aussi passé par Ujpest FC en Hongrie, MC Oran en Algérie, avant de jouer pour V.Club et Daring Club Motema Pembe sous la direction du coach Otis Ngoma Kondi, Wady Degla en Egypte et ensuite revenir dans V.Club. En 2018, il avait inscrit cinquante buts en soixante-huit matchs joués toutes compétitions confondues. Avec la démission du général Amisi Kumba « Tango Four » de la tête du club vert et noir de Kinshasa après plus de 12 ans, Jean-Marc Makusu pourrait ne pas rester au club et Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud pourrait être un bon challenge pour lui, après avoir resté autant de temps sans compétition.

L'attaquant Stephy Mavididi (22 ans) ne continuera plus son aventure à Dijon en Ligue 1 française. Arrivé en prêt avec option d'achat de la Juventus de Turin en Italie, le binational, formé à Arsenal à Londres, n'a pas souhaité prolonger au club bourguignon où il a réussi à faire son trou avec huit buts marqués et deux passes décisives. Il a été l'un des artisans du maintien du club en Ligue 1. Mais il ne fera pas partie de l'effectif du club la saison prochaine, ayant manifesté son désir de partir. Et Dijon l'a officiellement communiqué le mardi 16 juin 2020. «Le FC Dijon ne lèvera pas l'option d'achat de 5 millions d'euros incluse dans son prêt en provenance de la Juventus », a indiqué le club, tout en précisant que c'est le joueur qui n'a plus souhaité rester en France où il était convoité aussi par Montpellier.

Lusamba quitte Nice

Un autre binational en instance de quitter la France, c'est le milieu offensif Arnaud Lusamba de l'OGC Nice. Le club lui a signifié qu'il ne renouvellera pas son bail. « A la fin de son contrat le 1er juillet, Arnaud Lusamba ira dans une nouvelle direction. L'OGC Nice le remercie et lui souhaite bonne chance pour la suite de son voyage », a fait part le club dans un communiqué le lundi 15 juin via son site web officiel. Libre, Arnaud Lusamba a le choix entre quatre clubs de la Premier League (Brighton, Newcastle, Crystal Palace et Leicester City) et deux clubs portugais (Sporting CP Lisbonne et Vitoria Guimarães) intéressés par son profil. En quinze matchs joués avec Nice avant l'arrêt du championnat à cause de la pandémie de Covid-19, Arnaud Lusamba a inscrit un but et deux passes décisives. Formé à Metz et à Nancy, il a joué à Nancy Lorraine, à Nice et au Cercle de Bruges, il a été international français U16, U17, U18 et U19 et a déclaré ne jamais été contacté afin de jouer pour l'équipe nationale du pays d'origine de ses parents, la République démocratique du Congo, lui qui est né à Metz en France le 4 janvier 1997.