Congo-Kinshasa: V.Club - Le successeur de Gabriel Amisi bientôt connu

Le nouveau comité de coordination de l'AS V.Club de Kinshasa sera publié le 25 juin au terme de l'assemblée générale élective programmée à cet effet.

La succession du général Amisi Kumba « Tango Four » à la présidence de l'AS V.Club sera effective le 25 juin. Se confiant très récemment en la presse, le secrétaire général du club, Patrick Banichay, a dans un communiqué annoncé : « L'AS V.Club informe l'opinion sportive de la tenue, le 25 juin, de son assemblée générale ordinaire qui sera couplée de celle extraordinaire élective. A cet effet, il est ouvert le dépôt des candidatures à partir de ce jeudi 18 juin auprès de la commission électorale instituée à cette fin et qui siège à la permanence du club sise 139, avenue Bobozo, 16e rue quartier industriel dans la commune de Limete entre 10 h et 16 h jusqu'au samedi 20 juin à 14h ».

Selon le conseil suprême, deuxième organe du club après l'assemblée générale, les postes à pourvoir sont le président du club, les vice-présidents de toutes les sections (football, volley-ball, basket-ball, judo, etc.), le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier général et quatre conseillers. Si certains candidats ne rempilent pas, il s'agira d'un renouvellement complet du comité de coordination du club vert et noir de Kinshasa. Notons que deux anciens dirigeants se sont portés candidats présidents du club, il s'agit d'Eugène Diomi Ndongala et de MboyoIlombe, alias Pelé Mongo.

Pour rappel, le général Gabriel Amisi a dernièrement déposé sa démission au conseil suprême après plus de douze ans de gouvernance à la tête du club, ponctués par deux sacres au championnat national de football et deux finales perdues, en 2014 face à Entente Sétif d'Algérie en Ligue des champions et en 2018 face à Raja de Casablanca du Maroc en Coupe de la Confédération. Gabriel Amisi a argué qu'il a besoin de se reposer après l'exaltante tâche de conduire l'un des plus vieux et populaires clubs du pays, lui qui assume aussi d'autres charges importantes dans les Forces armées de la République démocratique du Congo.