Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'UE offre des kits de protection au port de Brazzaville

Le chef de coopération de l'Union européenne(UE), Karl Rawert, a remis le don le 16 juin à Brazzaville, d'une valeur de vingt-cinq millions de francs CFA au port autonome de Brazzaville, composé, entre autres, de thermomètres, de masques, de tenues de protection des désinfectants.

Cette dotation vise à protéger les employés et acteurs portuaires en ce moment de crise sanitaire due au coronavirus (Covid-19) et leur permettre de poursuivre leurs missions de sûreté et sécurité. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un projet Wecaps (Western and central Africa port security) que l'UE finance à hauteur de 5,5 milliards francs CFA et mis en œuvre par l'Expertise France.

D'après Karl Rawert, le projet se propose d'accompagner les pays côtiers dans la sensibilisation des acteurs portuaires grâce à un outil de partage de connaissance et d'enseignement à distance, la rédaction d'un guide de bonnes pratiques pour la prévention contre le coronavirus, ainsi que l'envoi de kits de matériel de protection. « Ce lot permettra au port de faire face à l'urgence de la situation, et de poursuivre ses activités pour continuer à approvisionner Brazzaville et la région qu'il dessert. Je suis heureux d'annoncer qu'une deuxième remise de matériel, pour une valeur similaire, a lieu ce jour à Pointe-Noire », a signifié le chef de coopération de l'UE.

Il a aussi indiqué que cette initiative fait partie du programme européen "routes maritimes critiques", permettant d'améliorer la sécurité et la sûreté de ce mode de transport. Dans le même élan de solidarité, l'UE est en train de préparer deux nouvelles actions en faveur du Congo, notamment le projet de renforcement de la chaîne de valeur du manioc, avec environ 1 milliard francs CFA, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Le second projet concerne l'appui au Plan national de riposte, avec un budget identique, mis en œuvre par la Croix-Rouge française.

À noter que le don de matériels de protection contre le coronavirus a été réceptionné vendredi par le directeur général du port, Pierre Bossoto, en présence de l'ambassadeur de France en République du Congo, François Barateau. Saluant le geste de solidarité, le directeur général du port de Brazzaville a rassuré que ces kits seront remis aux agents des ports secondaires, à Oyo, Ouesso, Makoua, Mossaka, y compris aux services d'hygiène, au Beach de Brazzaville, à la gare à passagers de Yoro...