Algérie: Accidents de la circulation - Quatre morts et 175 blessés durant les dernières 24 heures

Alger — Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 175 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié dimanche par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec un mort et cinq blessés, suite au renversement d'un véhicule léger dans la commune de Benhar, daïra El Birin, précise la même source.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 65 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas (46 communes), rappelant à cette occasion aux citoyens la nécessité du respect du confinement et des règles de la distanciation physique.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont également effectué 58 opérations de désinfection générale à travers 13 wilayas (44 communes), ajoute la même source, précisant que ces opération ont notamment ciblé les infrastructures et les édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ce qui a nécessité la mobilisation de 297 agents tous grades confondus, 48 ambulances, 31 engins ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 07 sites d'hébergement destinés au confinement à travers trois wilayas (Alger, El Tarf et Mostaganem).

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 17 incendies de différentes espèces végétales ayant causé des pertes estimées à 14 hectares (ha) de forêts, 7 ha de blé, 22 ha d'herbes, 7 400 bottes de foin, 20 arbres fruitiers et deux palmeraies, ce qui a permis, selon la même source, de circonscrire ces incendies et d'éviter leurs propagation vers d'autres récoltes.

En outre, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de deux incendies urbains dans les wilayas de Annaba et Batna, causant des gênes respiratoires à trois personnes dans une habitation à Merouana (Batna), ainsi que des brulures à cinq autres personnes dans une maison individuelle à la cite Didouche-Mourad à Annaba.