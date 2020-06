Algérie: COVID-19 - SONATRACH décide de généraliser le recours à la technique de visioconférence

Alger — La direction générale de la Sonatrach a décidé de généraliser le recours à la technique de visioconférence, dans le cadre de la reprise graduelle des activités au niveau des structures du groupe, a indiqué dimanche son directeur de la communication, Mounir Sakhri.

Cette technique qui a été largement utilisée durant le confinement sanitaire imposé par les Pouvoir publics face à la pandémie de la Covid-19, a démontré "ses avantages et prouvé son efficacité", précise le responsable.

A ce propos, M. Sakhri a fait état de plus de 3.000 réunions tenues à distance, durant les trois derniers mois soit 22.250 heures de travail via téléconférences (conférences téléphoniques) et 18.400 heures de travail en visioconférence.

Selon le même responsable, cette technique a été également utilisée au niveau des écoles et des établissements de formation relevant de la Sonatrach, où des sessions de formation virtuelle ont été organisées et sanctionnées par la formation de plus de 1.750 stagiaires en 7.830 heures.

Dans le même sillage, le directeur de la communication a indiqué que 723 sessions de formation individuelle sanctionnées par un diplôme ont été parachevées en 3.300 heures, depuis le lancement du e-learning.

Par ailleurs, M. Sakhri a affirmé que l'adoption de telles techniques dans les activités journalières consacrait la politique de la rationalisation des dépenses de la société en termes de coûts des déplacements et des réunions, de même qu'elle prouve l'efficacité de la politique de numérisation appliquée par la Sonatrach.