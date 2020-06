Algérie: CNAS - L'attestation d'affiliation téléchargeable désormais via l'espace "el Hanaa"

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a décidé de numériser le document d'affiliation qui peut, désormais, être téléchargé et extrait, par les assurés sociaux, via l'espace " el Hanaa" a indiqué, dimanche, un communiqué de la CNAS.

Les employeurs, les Administrations publiques et les Collectivités locales pourront également s'assurer de la conformité des attestations d'affiliation délivrées par la Caisse, via le net à travers le lien (https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml), précise le communiqué qui note que la Caisse " ambitionne, à travers cette démarche qui est un saut qualitatif dans le domaine de la numérisation de sa gestion, de se passer progressivement de la délivrance de la pièce au niveau de ses guichets et d'épargner, ainsi, aux citoyens la contrainte du déplacement vers ses structures".

Pour ce faire et dans le but de vulgariser ce dispositif auprès d'un plus grand nombre possible de citoyens, la CNAS a entamé une large campagne d'information via l'ensemble de ses canaux d'information et élaboré un guide d'utilisation de la prestation de téléchargement de l'attestation de l'affiliation ,via l'espace El Hannaa, illustré d'une vidéo expliquant les étapes d'accès audit espace disponible sur sa page Facebook : @cnasdirectiongenerale, indique-t-on de même source.

La CNAS invite, en outre, les employeurs, les Administrations publiques et les Collectivités locales à prendre en considération les attestations d'affiliation extraites via l'espace El Hanna et dont la conformité est assurée à travers le site susmentionné, conclut le communiqué.