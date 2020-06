Tunisie: L'ESS navigue à vue - Dans le brouillard !

Alors que les joueurs débutent leur troisième semaine de préparation, toujours pas d'entraîneur désigné à la tête de l'équipe.

Le provisoire qui dure ? Ce n'est guère la volonté des dirigeants étoilés qui s'activent depuis un bon moment déjà à trouver un entraîneur pour l'équipe senior de football. Sauf qu'ils n'arrivent toujours pas à conclure un accord avec un technicien français. Pour rappel, la direction du club a opté pour l'école française qui a bien réussi avec le club par le passé. L'exemple le plus en vue ces dernières années est sans aucun doute Roger Lemerre dont les deux passages à la tête du club étaient réussis au point, qu'en février dernier, son nom a refait espace, quelques heures à peine après le limogeage de l'Espagnol Juan Carlos Garrido. Mais à 78 ans, le vieux routier a préféré le confort de sa retraite bruxelloise que de revenir au terrain à Sousse, même s'il s'y plait.

Pour rééditer ce scénario réussi, les responsables étoilés ont approché deux techniciens français, Alain Casanova et Luis Fernandez. Des choix qui ne passent pas. En effet, ces deux noms ne font pas l'unanimité dans l'entourage proche de l'ESS. Alain Casanova n'a entraîné que des équipes françaises. Il ne connaît donc pas l'Afrique. Quant à Luis Fernandez, son passage en Guinée a été un fiasco puisqu'il n'est pas parvenu à qualifier sa sélection nationale à la phase finale de la CAN 2017, finissant troisième de sa poule de qualification. C'est dire que sa seule expérience africaine s'est apparentée à un échec. Bref, pas d'accord conclu jusqu'à présent avec un technicien français. Or, l'école française tient la corde, même des informations ont circulé ces derniers jours sur le net annonçant le technicien grec, Takis Gonias, sur les tablettes des dirigeants étoilés. Une information relatée par «Gnet News» qui s'est basée sur des informations publiées par la presse égyptienne.

Konaté reprend les entraînements

Quatre joueurs-cadres n'ont guère apprécié d'être mis à la porte du jour au lendemain. Ils n'ont pas hésité, la semaine dernière, à amener des huissiers notaires aux entraînements pour faire valoir leurs droits. Ces joueurs en question sont Omar Konaté, Hazem Haj Hassen, Achref Krir et Hamza Lahmar.

Parmi ces joueurs, il y en a un qui a repris les entraînements afin que le club évite d'être épinglé par la Fifa. Il s'agit du défenseur malien Omar Konaté qui été autorisé à reprendre les entraînements avec le reste du groupe étoilé dirigé pour le moment par Naoufel Chebil en attendant l'arrivée d'un Head coach.

Par ailleurs, c'est dans une ambiance relativement électrique que les entraînements se sont poursuivis la semaine dernière. En effet, Hamza Lahmar pourrait déposer une plainte contre son club pour avoir été écarté de l'équipe.

D'autre part, on ne sait pas encore, à ce jour, si Mohamed Amine Ben Amor poursuivra ou pas l'aventure avec l'ESS. Le doute plane aussi sur l'avenir d'autres joueurs-cadres, à savoir Saddam Ben Aziza, Zied Boughattas et même Iheb Msakni.

C'est que la direction du club veut se débarrasser à tout prix des gros salaires au risque de déséquilibrer l'équipe qui a vu accéder 18 jeunes d'un seul coup.

Bref, c'est le brouillard alors que l'équipe s'apprête à attaquer sa troisième semaine de préparation, mais toujours sans entraîneur désigné à sa tête. La logique voudrait qu'on désigne d'abord un entraîneur et on décide après de la date de la reprise des entraînements et des jeunes à faire accéder chez les seniors. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe.