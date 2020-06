Soudan: Asmaa - Les négociations sur le barrage de Renaissance ont réalisé des progrès tangibles

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères, Asmaa Mohamed Abdallah, a déclaré que les récents cycles de négociations sur le barrage de la Renaissance avaient réalisé des progrès tangibles sur les questions techniques, une question qui a renforcé la conviction de l'importance que les trois pays doivent adhérer à l'option de négociation comme le meilleur moyen de parvenir à un accord global et satisfaisant.

La ministre a indiqué à la presse que la différence existe sur certaines questions juridiques fondamentales, ce qui a nécessité de renvoyer le dossier aux premiers ministres des trois pays dans le but de parvenir à un consensus politique qui conduirait à la reprise et à l'achèvement des négociations dès que possible.

Elle a réaffirmé le refus catégorique du Soudan de toute décision unilatérale qui nuirait au Soudan en entamant le processus de remplissage du barrage sans parvenir à un accord, en particulier en ce qui concerne la sécurité et l'exploitation du barrage, soulignant la nécessité pour toutes les parties d'être déterminés à négocier de bonne foi et à observer les règles pertinentes du droit international et à donner la priorité à l'esprit de coopération réalisé dans l'intérêt des peuples des trois pays.

Elle a également affirmé que le Soudan continuerait à déployer tous les efforts dans le cadre de son initiative actuelle pour la poursuite des négociations et du dialogue comme le meilleur moyen de réaliser les intérêts des trois pays pour parvenir à un accord juste et équilibré.

La ministre a apprécié la participation d'observateurs à savoir l'Afrique du Sud, qui est l'actuel président de l'Union africaine, des États-Unis et de l'Union européenne, à toutes les récentes sessions de négociation, exprimant l'aspiration à un rôle plus efficace pour rapprocher le vues et faire avancer les efforts pour parvenir à un accord sur le barrage de la Renaissance.