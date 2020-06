Maroc: Le Secrétaire général de l'ONU nomme Mme Najat Rochdi, du Maroc, Coordonnatrice spéciale adjointe pour le Liban

communiqué de presse

Londres — LONDRES, 19 June 2020 / PRN Africa / -- Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Najat Rochdi, du Maroc, en tant que Coordonnatrice spéciale adjointe pour le Liban, au Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban et Coordonnatrice résidente.

Mme Rochdi occupera aussi les fonctions de Coordonnatrice humanitaire.

Mme Rochdi succède à M. Philippe Lazzarini, de la Suisse, qui a achevé sa mission le 31 mars. Le Secrétaire général est reconnaissant pour tout ce qu'a réalisé M. Lazzarini à qui il souhaite plein succès dans sa nouvelle fonction de Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Mme Rochdi arrive à ce poste avec plus de 20 années d'expérience dans le développement et l'aide humanitaire ainsi que dans la coordination internationale en zone de conflit et de post-conflit, notamment dans le cadre de sa dernière affectation en tant que Conseillère principale auprès de l'Envoyé spécial pour la Syrie et directrice de « Peer to Peer » au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à Genève.

Auparavant, Mme Rochdi a été Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Coordonnatrice résidente et humanitaire de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA). Avant cela, elle était Coordonnatrice résidente et humanitaire au Cameroun et Directrice adjointe du bureau de représentation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Genève.

Mme Rochdi est titulaire d'un Doctorat en systèmes d'information de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) de Rabat et d'un Master en mathématiques et applications fondamentales de l'Université de Paris Sud 11.

Elle parle couramment l'arabe, l'anglais et le français.

Née au Maroc en 1961, Mme Rochdi a quatre enfants.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies