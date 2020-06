Tunisie: Lustres, lampes, suspensions - Un éclairage... un univers !

Chaque pièce a son style et chaque style a son luminaire. Du mobilier aux rideaux, en passant par le tapis et les accessoires, on a cependant trop tendance à négliger la lumière qui joue pourtant un rôle clé dans l'harmonie et l'ambiance de la pièce.

«Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un luminaire, car il en dit long sur votre style déco», conseille l'architecte Hakim M. Originaux ou classiques, modernes ou vintages, colorés ou monochromes, pour lui tous les styles sont permis, à une seule et unique condition : «éviter les faux pas». Hakim poursuit : «C'est le choix du luminaire qui définira l'ambiance de la maison. Si on commence par défiler toutes les pièces et voir ce qu'il faut faire dans une chambre, l'éclairage est primordial : il détermine l'atmosphère que l'on veut donner à la pièce et le flux énergétique associé. C'est pourquoi dans l'espace nuit, on préfère en général des lumières douces et paisibles qui participent à la création d'un véritable espace de détente».

Pièce par pièce

Pour les chambres à coucher, on y dort, mais pas seulement ! On s'y repose, on lit, on s'habille... C'est pourquoi une chambre à coucher nécessite en général plusieurs types d'éclairage. «L'idée est de trouver un éclairage équilibré : la pièce ne doit être ni sous-éclairée, ni sur-éclairée et, pour ceci, la meilleure solution est de varier les sources de lumière. En base, privilégiez un éclairage général plutôt puissant qui vous servira au quotidien pour faire votre lit, vous habiller, ranger votre chambre. Le luminaire le plus adapté pour une diffusion agréable de la lumière dans cette pièce est le plafonnier ou le lustre de chambre. N'hésitez pas à adapter le plafonnier de votre chambre en fonction de l'ambiance recherchée et du style de décoration de celle-ci : plafonnier en osier pour un style cosy, plafonnier en métal et géométrique pour un style pur et scandinave ou encore un abat-jour droit pour un style classique».

Mais y a-t-il un petit plus qui fait la différence ? L'architecte recommande certaines options : «En complément de votre plafonnier, privilégiez un second type d'éclairage de confort, pour pouvoir lire le soir sans déranger votre partenaire. Pour cela, pensez aux liseuses, aux lampes murales articulées facilement orientables ou encore aux petites lampes de chevet».

Dans les pièces à vivre, l'éclairage est tout autre

Dans la pièce de vie, il n'est pas rare de voir une suspension en plein milieu du salon, souvent dans les appartements neufs, mais ce n'est jamais suffisant, surtout en fonction de la taille de la pièce. Il faut plutôt penser au confort visuel et multiplier les éclairages d'ambiance avec parcimonie. Ainsi, en plus d'une suspension, il peut être intéressant de fixer des appliques aux murs qui auront tendance à faire ressortir la couleur de ceux-ci, s'ils sont peints, ou encore un tableau, affirme Hakim. «Installer un lampadaire participe à l'éclairage général mais apporte surtout une touche déco pour l'ambiance.

Quant aux lampes à poser, elles créent des points lumineux complémentaires çà et là». Côté salle à manger, souvent adjacente au salon, l'éclairage se place au-dessus de la table. Il habille ainsi l'espace et crée l'ambiance. L'architecte recommande de veiller à ce que la lumière ne soit pas trop forte et à placer le luminaire choisi à bonne hauteur. «Trop bas, vous risquez de vous cogner dedans et d'être ébloui ; trop haut, il n'éclaire pas suffisamment la table. La hauteur des points lumineux est importante, elle définit les zones de lumière, mais surtout les zones d'ombre ou moins éclairées».

Ainsi, le luminaire peut devenir une pièce maîtresse de la décoration. Dans la cuisine, le choix de l'éclairage ne se fait pas à la légère, préconise Hakim. «Vous y préparez les repas, un éclairage directionnel est donc indispensable. Pour éviter l'ombre, l'éclairage doit être dans l'axe du plan de travail mais pas derrière soi. Un éclairage large et au plafond procure la lumière nécessaire pour cuisiner au-dessus de l'îlot de cuisine. Pour ce qui est de l'ambiance, et pour pouvoir tamiser la pièce, une suspension sur variateur est idéale.

Le choix d'une suspension accrochée en araignée, avec des ampoules à filament (qui peuvent être LED) qui retombent, permet de créer un éclairage réparti et chaleureux». Le travail de l'éclairage dans la salle de bains requiert également un soin particulier. Comme il s'agit d'une pièce dans laquelle on se regarde, et d'autant plus s'il n'y a pas de lumière naturelle, «Il faut un point lumineux sur le plan de travail, ainsi qu'une applique dirigée vers le haut ou vers le bas, mais qui apporte de la lumière sur le visage», recommande l'architecte.

La douche ne doit pas être négligée pour autant, et l'installation de spots y est la bienvenue. Attention toutefois, placés au centre, ils n'apportent rien et risquent même de gêner le pommeau de douche. Mieux vaut les placer proches du mur de façon à ce que la lumière se reflète sur le carrelage.

Les erreurs à éviter

La réussite de l'éclairement de n'importe quelle pièce de la maison tient à plusieurs facteurs techniques, ainsi qu'à une certaine alchimie entre les différentes sources de lumière et leur positionnement dans la pièce. Pour obtenir un résultat final satisfaisant, quelques erreurs importantes sont à éviter. Pour Hakim, la principale erreur est de vouloir en mettre trop. «L'éclairage est une pièce maîtresse de l'ambiance, inutile de le démultiplier.

Multiplier les spots, même s'ils sont de faible puissance, l'ambiance lumineuse n'est alors pas très agréable. Si vous décidez d'installer des spots, mieux vaut les choisir en basse luminance». Pour lui il est important d'éviter de créer un éclairage uniforme avec une même intensité pour toutes les lampes. Choisissez des ampoules différentes, adaptées aux luminaires, à leur matériau, à leur forme et à leur fonction. «Insuffisant, mal réparti ou trop froid, un éclairage inapproprié peut ruiner le décor.