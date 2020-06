Tunisie: Les pantalons larges, pratiques et confortables

Porté le jour comme la nuit, le pantalon large, taille haute, est une pièce tendance, à marier avec des crop top, des pulls, des sandales ou des escarpins pour varier les looks et les styles. A porter sans modération pendant tout l'été.

L'été s'est bien installé depuis quelques jours déjà, une bonne occasion pour ranger nos vêtements printaniers et laisser de la place dans nos garde-robes pour les couleurs, car qui dit été dit forcément couleurs claires, flashy et même shiny !

On chargera donc nos dressings avec des pièces estivales hyper tendance ! et pour être à la pointe de la mode durant toute la saison, on optera pour le pantalon 7/8 large et taille haute. Cette pièce incontournable fait encore partie de la tendance actuelle. Les pantalons larges, pratiques et very confortables peuvent se porter le jour comme la nuit selon l'occasion et le look que l'on veut se faire.

L'indémodable couleur noire reste la plus favorite pour toutes celles qui veulent cacher leurs rondeurs et affiner leurs silhouettes. A choisir un pantalon avec grosse ceinture pour marquer la taille, une chemise en blanc (couleur très tendance) rentrée dedans et des espadrilles en blanc pour un look sporty ou bien des sandales à lacets ou chaussures (ballerines) plates pour un look plus habillé. A associer à cette tenue un mini sac pour un total look fashion.

Même si les pantalons larges font partie de la tendance de la saison dernière, ils continuent à être sur les devants de la scène de mode, certainement, en différentes couleurs fashion tels que l'orange, le vert pistache et autres couleurs, et leur prix aussi continuent par la même occasion à être élevés.

Si l'on veut acheter par exemple un pantalon de couleur noire, un basique et un autre de couleur fashion, on dépensera au moins 150 dinars pour les deux pièces. Les prix que l'on affiche dans les boutiques de prêt-à-porter dépassent les 80 dinars pour une seule pièce. Les plus chanceuses peuvent dénicher cette pièce-phare dans la friperie à prix cassé.

Pour pouvoir avoir une tenue parfaite pour l'été, on peut choisir un pantalon couleur orange pour celles qui veulent se mettre sur leur trente et un, pour aller au bureau, ou pour boire un café sur la terrasse avec ses copines, en fin de journée.

Portée avec des mules et un chemisier à volant en blanc assorti, cette tenue sera idéale pour toutes les fashionatas qui ne ratent pas les dernières tendances de la mode. A associer également avec des accessoires en couleur argent et or pour un look parfait.

Pour celles qui cherchent surtout le confort et qui sont adeptes du look très décontracté elles peuvent associer leur pantalon large, taille haute, avec un pull simple et des baskets auxquels on ajoute un sac à dos fourre-tout et le tour est joué !

Le pantalon large, taille haute, peut aussi être une pièce de soirée si l'on sait choisir les accessoires qui vont avec. Porté avec des sandales à talons, une pochette lamée et un crop top en dentelle, vous allez avoir un look très élégant et classe !

Le pantalon large, notamment le basique en noir, est une pièce que l'on doit avoir absolument dans son placard pour tous ses atouts. A vous de jouer avec les accessoires et les autres pièces à mettre avec pour avoir un look différent à chaque fois que vous sortez de chez vous.