Burkina Faso: UNIR/PS Bobo - Me Sankara et Nestor Bassière vilipendés par l'ex-coordonnateur du parti

C'est une conférence de presse qui avait plutôt l'allure d'un procès contre le président et le premier vice-président du parti de l'œuf. Face aux journalistes le samedi 20 juin 2020 à Bobo-Dioulasso, l'ex-coordonnateur de l'UNIR/PS dans les Hauts-Bassins, Siaka Barro, n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer les « tares » de Me Sankara et du ministre Nestor Bassière dans la gestion des affaires du parti sur le plan régional et les manœuvres « sordides » dont ils se seraient rendus coupables pour l'écarter de la coordination.

Face aux journalistes, le désormais ex-coordonnateur de l'UNIR/PS était visiblement très remonté contre les premiers responsables du parti, qu'il qualifie de menteurs et d'intrigants. Entouré des membres démissionnaires de son bureau et soutenu par de nombreux militants fortement mobilisés pour la circonstance, Siaka Barro, qui en avait gros sur le cœur, ne tardera pas à entrer dans le vif du sujet et, souvent, avec des mots très durs que nous nous gardons de rapporter ici. Faisant la genèse de cette crise qui remonterait au congrès de 2017, l'ex-coordonnateur a dénoncé la «boulimie» de Nestor Bassière qui, malgré le poste de vice-présidente du parti qu'il occupe et son rang de ministre, convoitait encore la coordination régionale. «Depuis mon installation le 3 février 2018, le ministre Bassière et son acolyte le député Badiara n'ont fait que me torpiller, allant jusqu'à monter des gens pour qu'ils m'agressent», a déploré le conférencier.

Mais tout cela ne semblait nullement scier le moral à Siaka Barro qui, nonobstant cela, dit s'être investi davantage dans la cooptation de nouveaux militants pour ainsi pallier les nombreux départs (Youssouf Sankara, Yacouba Sankara, Amidou Sawadogo, Idrissa Idani, Samadou Coulibaly et Harouna Doro), qui semblaient fragiliser le parti dans la région. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion pour l'ex-coordonnateur de démontrer son degré de militantisme à travers un certain nombre d'actions qui, selon lui, ont largement contribué à soigner l'image du parti dans la localité : au nombre des initiatives qu'il dit avoir développées, il cite l'acquisition et l'équipement d'un siège digne du parti ; un projet réalisé avec la seule volonté «de dignes fils militants de Bobo qui n'ont jamais été ni députés ni ministres mais qui ont accepté de mettre la main à la poche pour la simple raison que la deuxième ville du Burkina mérite un siège visible, respectable et attrayant», a déclaré Siaka Barro. Ces actions de renforcement des bases de l'UNIR/PS dans la région étaient malheureusement vues d'un très mauvais œil par le 1er vice-président du parti, à en croire le conférencier. Il en veut pour preuve le boycott de la cérémonie d'ouverture du nouveau siège par le parrain qui n'était autre que Nestor Bassière. Ce dernier aurait encore désapprouvé, selon Siaka Barro, la démarche de la coordination régionale qui a abouti, grâce au soutien de ses camarades, à l'acquisition et au don de matériel biomédical au profit de la maternité Guimbi-Ouattara.

De tels comportements, «contraires à l'esprit du parti», selon le conférencier, s'expliquent par le fait que Nestor Bassière n'accepte que ceux qu'il peut manipuler à souhait et refoule ceux en qui il voit une menace pour ses propres ambitions. Le moins que l'on puisse dire est qu'entre le coordonnateur et le ministre Nestor Bassière, plus rien ne va. Et tout cela, dans un silence «coupable» du président du parti qui, d'ailleurs, n'a jamais rien fait pour soutenir la coordination dans ses actions, a dit Siaka Barro. «Depuis ma prise de fonction jusqu'à ce jour, je n'ai reçu le moindre kopeck ni de Sankara ni de Bassière pour l'organisation de nos activités dans la région. Nous avons loué le local pour le siège du parti à nos frais. Nous avons organisé la cérémonie d'inauguration dudit siège à hauteur de trois millions à nos frais. Personne à l'UNIR/PS ne peut lever le petit doigt pour dire qu'il a reçu une facture pour payement. C'est triste de savoir que, malgré tant de sacrifices, il y a encore des gens et pas des moindres pour nuire à cette coordination, rien que pour leurs intérêts égoïstes», s'est indigné le conférencier.

Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est ce message SMS que Siaka Barro dit avoir reçu du président du parti le 16 juin 2020 et dans lequel Me Sankara l'informait de sa décision de confier désormais la coordination régionale à Nestor Bassière. « Une telle décision relève du congrès. Maitre Sankara n'a pas compétence à procéder et de façon unilatérale à un tel changement. C'est inadmissible que quelqu'un qui est juriste se permette de transgresser les textes du parti. J'ai honte à sa place», fulminait le conférencier. La destitution du coordonnateur régional et son remplacement par Nestor Bassière ne seront pas sans conséquence puisque Siaka Barro a, au terme de sa déclaration liminaire, annoncé sa démission ainsi que celle de ses collaborateurs et de ses partisans venus lui témoigner leur solidarité.