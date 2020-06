Angola: Le gouverneur de Bié appelle à un plus grand engagement des opérateurs de déminage

Cuito (Angola) — Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, a demandé aux opérateurs de déminage de redoubler d'efforts pour nettoyer les zones encore suspectes de mines et autres engins explosifs, afin de stimuler l'activité agricole et la circulation des personnes et des biens.

Le gouvernant a exprimé ce sentiment, samedi, lors de la cérémonie de signature du terme de conclusion de la clarification des bordures du pont sur la rivière Cuquema, dans le village d'Ulomba (Cambandua), à 52 kilomètres au sud-ouest de la ville de Cuito, province de Bié.

Pour Pereira Alfredo, le programme de construction et récupération des infrastructures socio-économiques de la région oblige les opérateurs de déminage à redoubler d'efforts dans la tâche ardue de nettoyage et de destruction des mines et engins explosifs.

Il a affirmé que le gouvernorat provincial continuera d'apporter son plein soutien afin d'éviter les pertes de vies humaines et de biens matériels à la suite des mines.

Selon lui, il existe de nombreux projets sociaux, tels que la construction d'écoles et de centres de santé dans les communautés, il est donc nécessaire de s'assurer que le territoire est exempt de mines.

A son tour, Adilson Zacarias Chicola, chef de département à l'Institut national de déminage (INAD) dans la région, a souligné que les travaux de déminage sur les bords de la rivière Cuquema ont duré 30 jours.

Au cours de la période en question, une mine antipersonnel, 324 munitions diverses, 1.183 métaux ont été retirés et une superficie de 8.706 mètres carrés a été clarifiée, soulignant que les actions du genre se poursuivront dans les autres municipalités de la province.

Sans déterminer le nombre de zones minées contrôlées, il a assuré que l'INAD, en collaboration avec les autorités traditionnelles et religieuses, continue de sensibiliser au danger des mines et autres métaux dangereux.

En mars de cette année, 382 engins non explosés différents ont été détruits par l'Institut national de déminage (INAD) de Bié, enlevés depuis la fin de 2019, dans la municipalité de Cunhinga, à 30 kilomètres au nord de Cuito.

Au cours de la même période, l'INAD a dégagé mécaniquement 2 933 mètres carrés au niveau de la province de Bié, compte tenu de la libre circulation des personnes et de l'extension des surfaces cultivées, soit une augmentation de mille mètres carrés par rapport à l'année de 2018.

En 2019, l'INAD a enregistré la mort de trois personnes et 23 blessés suite à 10 accidents de mines et autres munitions non explosées, sur ce territoire central du pays.

L'INAD compte sur le partenariat de la Brigade C de la 4e Division d'infanterie des Forces armées angolaises (FAA), de la Police nationale et de la 4e Brigade de déminage de la Maison militaire et de sécurité du Président de la République.