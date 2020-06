Angola: Des réfugiés insérés dans l'agriculture familiale

Lóvua (Angola) — Quinze coopératives, composées de 70 réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC), font partie d'un programme de production agricole dans le domaine de Lóvua, pour créer des moyens de subsistance et réduire la dépendance de survie.

Le programme mis en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vise la réintégration socio-économique des 6000 réfugiés qui sont en Angola depuis mai 2017, en raison de la violence généralisée causée par les tensions politiques et ethniques en RDC.

Actuellement, selon l'agent de protection du HCR, Inês Pinto, qui s'adressait à la presse à l'occasion de la Journée des réfugiés, commémorée samedi, ils produisent du manioc, du maïs, du riz, des tomates et des bananes.

Il a dit que les produits, en plus d'être consommés par les familles, sont vendus dans le camp et au siège municipal de Lóvua.

Selon le responsable, les réfugiés inclus dans ce programme ont suivi des cours de formation sur les techniques de production agricole.

Dans le but d'élargir le camp et d'augmenter les niveaux de production, les réfugiés demandent le soutien du gouvernorat local dans le sens de fournir un tracteur pour préparer la terre et les semences.

En plus du programme d'agriculture familiale, les réfugiés, selon Inês Pinto, bénéficient également d'une formation professionnelle, dans la spécialité de la coupe et couture. Rapatriement Quant au processus de rapatriement volontaire et organisé des réfugiés de la RDC, qui a commencé en octobre, il reste suspendu en raison des restrictions imposées par l'État angolais qui visent à arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19, selon le responsable du bureau du HCR à Lunda Norte, Omotola Akindípe.

Jusqu'en octobre 2019, 9 225 personnes étaient hébergées dans le centre d'accueil de Lóvua et 2 912 ont été rapatriées via les postes frontières de Nachiri, Tchicolondo et Chissanda (Angola) et Mungamba, Kalamba mbuji et Kamakó (RDC).

En août de la même année, un groupe de 14 757 réfugiés de la RDC est rentré spontanément dans leur région d'origine, avec le soutien exclusif du gouvernement angolais.

Le HCR contrôle, dans sa base de données, 9.225 réfugiés à Lunda Norte, dont six mille dans le centre d'accueil et les autres intégrés dans les communautés.