Angola: Le manque d'eau tue 93 bovins à Canjala

Lobito (Angola) — Quatre-vingt-treize têtes de bétail de la coopérative agro-pastorale Chain sont mortes cette année en raison de points d'eau insuffisants pour abreuver les troupeaux dans la commune de Canjala, municipalité de Lobito, à Benguela.

C'est ce qu'a informé à l'ANGOP, le président de la coopérative, Moisés Kinda Pedro, soulignant les difficultés extrêmes en termes d'eau pour nourrir les animaux et les longues distances parcourues.

Compte tenu de la situation, il a déclaré que les éleveurs sont obligés de parcourir plus de 15 kilomètres pour atteindre la rivière et pendant la route de nombreux bovins meurent à cause de longues distances.

Il a souligné l'utilisation de citernes comme alternative qui a contribué à minimiser la situation, car elles transportent de l'eau pour l'abreuvement des troupeaux, bien qu'insuffisante pour répondre à la demande du troupeau dans la commune de Canjala. "La rivière est très éloignée et les bovins perdent leur physique et meurent de soif", se plaint le chef de la coopérative Chain, notant que la rareté de l'eau et les longues promenades sont à l'origine des crises sanitaires qui tuent les bovins. Dans le chapitre de la vaccination, Moisés Kinda Pedro a donné une note positive au travail de l'équipe municipale de Lobito, qui tous les trois mois passe à la commune de Canjala pour immuniser les animaux contre l'escarboucle symptomatique et la dermatite nodulaire, entre autres zoonoses.

En plus du bétail, qui a commencé avec 500 jusqu'à atteindre trois mille têtes, il a indiqué que la coopérative Chain avait également des pertes supérieures à 200 chèvres, sur les 10 000 existantes, en plus d'un nombre incalculable de porcs.

Des estimations avancées montrent l'existence de plus de 15 000 têtes de bétail, plus de 20 000 chèvres et 10 000 porcs, dans la commune de Canjala, à 85 kilomètres au nord de la municipalité de Lobito.