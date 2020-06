Angola: Les guides touristiques mettent à jour leurs connaissances

Caxito (Angola) — Dix-sept guides de l'Association des guides et interprètes touristiques d'Angola (AGUITA) ont été formés avec de nouveaux outils pour faire face aux nouveaux défis du secteur du tourisme dans la province de Bengo.

Pendant trois jours, les participants ont actualisé leurs connaissances sur les fondements théoriques et philosophiques du métier de guide touristique, les types de tourisme, le comportement touristique, les attraits touristiques, les types, les fonctions et les missions des guides.

L'action de formation, qui s'est terminée samedi, a été dispensée par Luzia Fonseca, agent de réservation de voyages organisés de l'agence Emoções e Sonhos, et membre de l'AGUITA nationale, qui a abordé des sujets liés à l'étiquette professionnelle, aux techniques de fonctionnement en Tour, au service de nourriture et boissons, et aux techniques de préservation du patrimoine naturel et culturel.

S'adressant à Angop, le coordinateur de l'AGUITA à Bengo, Luís da Gloria Quibata João, a expliqué que l'association est soucieuse du développement du tourisme à Bengo, d'où le rafraîchissement de ses membres pour aider à dynamiser ce secteur.

Il a dit qu'il était nécessaire de donner un nouvel élan au tourisme à Bengo en raison du potentiel que la province offre en termes d'histoire, ainsi que de soleil et de la mer.

Luís da Gloria Quibata João a révélé que dans le cadre du projet de l'AGUITA, il a réussi à établir des relations de coopération avec l'agence de voyage Emoções et Sonhos, afin de permettre la création de paquets touristiques pour Bengo.

L'AGUITA a été fondée en 2001 dans le but de promouvoir le tourisme intérieur et d'impliquer de plus en plus les citoyens dans ce type d'activité.

La représentation de l'AGUITA dans la province de Bengo compte 23 membres.