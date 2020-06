Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe - La messe est dite

Le verdict est tombé, samedi 20 juin 2020, dans l'affaire de détournement des deniers publics, lié au programme de 100 jours du chef de l'Etat. Le Directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, et l'homme d'affaire libanais Samih Jammal ont, tous deux, écopés de 20 ans de travaux forcés ainsi que des peines accessoires. Notamment, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne Kamerhe, reconnu co-auteur du détournement de plus 48 millions USD destinés à l'achat et l'érection de1500 maisons préfabriquées au profit de 5 provinces du pays.

Le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, a également retenu l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du Directeur de cabinet de Félix Tshisekedi.

Mais aussi la privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de Vital Kamerhe et Samih Jammal qui sera définitivement expulsé du territoire congolais après l'exécution de sa peine.

Par ailleurs, le tribunal a ordonné la confiscation des fonds contenus dans les comptes de Amida Chatur, Soraya Mpiana et Nshangalume Nkingi Daniel alias « MASSARO », respectivement épouse, belle-fille et neveu de Vital Kamerhe. Ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par 7 titres établis notamment, aux noms de Mpiana Daida et Amida Chatur.

Cumul de peines

Outre le détournement de plus de 48 millions USD, les autres infractions commises par les prévenus Samih Jammal et Vital Kamerhe les sont en concours matériel, a dit le tribunal qui, partant, de cela, a cumulé les peines et prononcé à leur encontre la peine de 20 ans des travaux forcés chacun ainsi que les peines accessoires.

Dans le tas, il a, en outre, été reconnu par le tribunal le détournement des deniers publics portant sur la somme de 1.154.800 $USD destinés au dédouanement des containers des maisons préfabriquées, à charge de Vital Kamerhe et Jeannot Muhima, chargé de l'import-export à la Présidence de la République. En conséquence, ils ont été condamnés chacun à 2 ans des travaux forcés et quelques autres peines dont la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation.

Aussi, pour ce qui est de deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge de Samih Jammal, responsable des sociétés SAMIBO et HUSMMAL, ce dernier a été condamné pour la première, à une amende de 20.000.000 $USD et pour la seconde, à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20.000.000 $USD. En effet, Samih Jammal avait reconnu avoir reçu du trésor public, à travers son compte logé à la Rawbank, la somme de 57.500.000 USD et affirmé avoir transféré au Liban plus ou moins 10.000.000 USD qui s'y trouvaient. Ce, sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux.

Par ailleurs, le tribunal a dit établie en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge de Samih Jammal et l'a condamné, en conséquence, à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois.

Pour ce qui est de la demande reconventionnelle de Samih Jammal, le tribunal l'a reçu et déclarée non fondée. Les prévenus ont été condamnés à payer le 1/3 des frais d'instance payables dans le délai légal, à défaut ils subiront une contrainte par corps de 30 jours.

Il sied de retenir également de ce procès que le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a reçu le déclinatoire de compétence soulevé par le prévenu Samih Jammal, mais l'a dit non fondé. En conséquence, l'a rejeté et s'est déclaré compétent.

Mêmement pour la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevée par le même prévenu.

Au cours de ce dernier procès, le tribunal a dit irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Samih Jammal et Vital Kamerhe. Et en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance.