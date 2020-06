Congo-Kinshasa: AFDC-A/Bahati - la conférence des présidents promet de saisir les juridictions nationales et internationales compétentes

Dans une communication du vendredi 19 juin 2020, la conférence des présidents du regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), le camp resté fidèle au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a réagi concernant les arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle.

Cette dernière s'est déclarée «incompétente» pour statuer sur une vingtaine de requêtes introduites par le regroupement, en déchéance de 23 députés AFDC-A/FCC sous la conduite de la Ministre d'Etat Nene Nkulu. Sur cette même déclaration, la conférence des présidents soutient également que leur regroupement politique fait face à un déni de justice. Par conséquent, elle se réserve le droit de «saisir des juridictions compétentes tant nationales qu'internationales pour faire valoir ce qui leur revient de droit».

« La conférence des présidents du regroupement politique AFDC-A qui est consciente que le peuple congolais et l'opinion publique connaissent le parcours et la vérité sur la situation du regroupement politique AFDC-A depuis sa création jusqu'au jour de la présentation de la candidature de son président national statutaire et autorité morale de l'AFDC-A, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo au poste de président du Sénat de la RDC, continue à faire confiance en la justice de notre pays et va saisir les juridictions nationales et internationales compétentes en vue du recouvrement définitif de ses droits », a laissé entendre la conférence des présidents de l'AFDC-A.

A en croire ce communiqué, la conférence des présidents du regroupement politique AFDC-A dit s'en tenir au strict respect de la Constitution, des lois et textes réglementaires de la RDC ainsi qu'au protocole d'accord du 17 mars 2018 portant création dudit regroupement politique.

Dénonciation d'une interprétation erronée

La Conférence des présidents a, par ailleurs, dénoncé avec véhémence l'interprétation erronée, la manipulation et l'autosatisfaction des dissidents qui tiennent à tordre la vérité dans les médias et les réseaux sociaux. «Pourtant la Cour Constitutionnelle n'a pas statué sur le fond du dossier du Regroupement politique AFDC-A», a-t-elle martelé.

Dans la même visée, l'AFDC-A du sénateur Modeste Bahati a affirmé qu'il n'existait aucune crise de leadership car la seule autorité légale et légitime reconnue en tant que président national statutaire est, et demeure le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. D'où, le regroupement politique « laisse la porte ouverte à tous ceux qui veulent revenir à la raison », et exhorte ses militants à continuer à lutter pour un Etat de droit et la prospérité du peuple congolais.

Jubilation dans le camp FCC

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle se déclarant incompétente sur la fameuse affaire de dédoublement du regroupement politique AFDC-A sont tombés comme un ouf de soulagement pour les députés et cadres de l'AFDC-A, aile FCC. Certains ont lâché des déclarations ça et là pour manifester leur satisfecit à cette décision de la Haute Cour.

La publication ayant fait le tour des médias et des réseaux sociaux est celle de la ministre d'Etat en charge du Travail, emploi et prévoyance sociale, Nene Ilunga Nkulu qui a publié sur le mur de son compte twitter : « Etat de Droit oblige! La justice qui élève une nation a reconnu les droits des députés de L'AFDC-A. Ces arrêts de la Cour Constitutionnelle démontrent de quel côté se trouve la vérité. J'appelle tous nos militants à rester loyaux à l'autorité morale du FCC. Trêve de débat !». Et d'ajouter, «Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est la victoire de l'AFDC-A qui reste un et indivisible. Nous rappelons à tous nos députés nationaux et provinciaux leur devoir de travailler davantage pour les besoins de la population qui ont toujours été leurs priorités».

A ce stade, peut-on dire que les avancés significatives que faisaient état des différentes démarches entreprises par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo semblent être mises en mal par ces arrêts de la Cour Constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente avant de relever qu'il s'agirait d'une crise de leadership au sein du regroupement politique AFDC-A.

Dans l'entretemps, le camp Bahati semble ne pas être en position de renoncer à ce dont il tient en vue du recouvrement définitif de ses droits les plus légitimes. Jusqu'où ira-t-on avec ce conflit entre les deux camps qui, jadis, faisaient parti d'une même obédience politique ? Affaire à suivre...