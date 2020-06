Congo-Kinshasa: Gombe - Le chef de l'Etat va annoncer le déconfinement très bientôt

"Le déconfinement de la commune de Gombe aura bel et bien lieu d'ici quelques jours et l'annonce sera faite par le chef de l'Etat en personne". Ce sont les propos du ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Makelele, sanctionnant la séance de travail du Comité Multisectoriel de Riposte contre la pandémie de COVID-19, réuni samedi 20 mai dernier autour du Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba.

Cette énième réunion des membres du Comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de la COVID-19 a tablé, en effet, sur toutes les modalités qui concourent au déconfinement de la commune de la Gombe qui avait déjà été enclenché il y a quelques semaines.

"Tous les responsables ont donné leurs avis et ces avis ont été corroborés par les rapports dressés par l'équipe mise en place par le Premier ministre pour réfléchir à ce sujet", a souligné le porte-parole du gouvernement qui a dressé le compte-rendu de la réunion. Il a également déclaré que l'annonce officielle du déconfinement de la Gombe sera faite d'ici peu par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

Il sied de rappeler que le Comité de Riposte contre la pandémie de COVID-19 que préside le Premier Ministre Ilunga, regroupe en son sein les Ministères de l'Intérieur, du Budget, du Travail et Prévoyance sociale, de la Communication et Médias, de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, de l'Action Humanitaire, des Affaires Sociales, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de la Santé, des Finances, du Ministère Près le Président de la République, du Ministère Près le Premier Ministre, le Secrétaire du Général du Gouvernement, le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de santé ainsi que le Coordonnateur du Secrétariat Technique du Comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de la Covid-19.

Plusieurs autres responsables concernés par cette question de déconfinement de la ville de Gombe, ont été conviés à cette réunion notamment, le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise, le Directeur Général de la DGM, l'Administrateur-Délégué de la l'ANR, le Secrétaire Général de la CENCO, l'Abbé Nshole ainsi que le Révérend Eric Nsenga, Secrétaire Général de l'Eglise du Christ au Congo.