Madagascar: In Memoriam - Bel homage à Dadah Rabel

Dadah Rabel, à jamais dans le cœur de ses inconditionnels ! A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Dadah Rabel, de la fête des pères et de celle de la musique, hier, les fans de ce compositeur ont exprimé sans retenue leur affection à l'égard de ce grand nom de la musique malgache.

Dès huit heures du matin, la première vidéo publiée par sa famille met en scène Dadah Rabel et sa guitare, sa complice de toujours, interprétant « Fa tsy misy fahoriana » enregistrée en 2015. Au fur et à mesure, s'enchainent les poèmes, les versets bibliques et les photos du chanteur mais aussi des reprises des chansons populaires de Dadah Rabel. Pour sa part, Minosoa, habitant à Paris a envoyé sa vidéo interprétant « Nofinofy » en duo, lors du passage de Dadah Rabel dans la capitale française.

Tianarivo Diary a redonné un second souffle au « Andro ririnina ». A travers les photos, on peut constater plusieurs casquettes. Entre le célèbre compositeur et chanteur qu'il était, il y a eu aussi le médecin, le mentor, le modèle et la muse... A voir tout cet engouement, hier aura été une belle journée d'hommage pour un si grand homme.