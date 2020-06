Madagascar: Fête de la musique - La nouvelle vague en vedette

Il y a 38 ans, la fête de la musique a été créée pour mettre les mélomanes du monde au même diapason. Cette année, à Madagascar, c'est en ligne que le large public y accède. Toutefois, cela se fera avec les programmations plutôt impressionnantes, compte tenu de la restriction sanitaire du moment.

La Fête de la musique. Jadis, une fête en petit comité, créée en 1982, elle est devenue une manifestation musicale mondiale. Une manifestation qui n'a pas connu d'interruption. Après un suspens tenu jusqu'à il y a une semaine quant à la tenue d'un événement quelconque, finalement la fête a eu bel et bien lieu. En ligne et sur le petit écran, musiciens et chanteurs se sont relayés. Des heures de concerts entre deux interviews, des combinaisons artistiques improbables mais toujours aussi surprenants ont inondé la toile. Mais plus encore, si les grosses pointures sont toujours aussi actives, c'est surtout la nouvelle génération qui est en vedette. Plusieurs dizaines de chanteurs ont été à l'honneur. Du côté de l'Institut français de Madagascar, c'est une explosion de couleurs musicales qui a eu lieu dès 10h 30. Evidemment, avec Tambour gasy, Atm Project et The Dizzy Brains sur une même scène, la rencontre n'a pu être qu'un crépitement de ce même feu qui anime la jeunesse. Cette rencontre a aussi amené ces musiciens à fusionner les musiques traditionnelles aux formes plus contemporaines, et programmer un répertoire digne et satisfaisant pour le public de l'Ifm.

Musique éclectique. Cette initiative de l'alliance française de Madagascar en est à son septième jour. Ce week-end, la célébration était à son épicentre. En un long week- end des concerts, sept villes et douze groupes programmés, évidemment, tout le monde y a trouvé son compte. C'est une large gamme de sonorités, de styles et de genres que les internautes ont pu apprécier. Silo, Mpamanga, Mozika Tafaray, Welvi Waves... Si les premiers sont toujours fidèles à leurs images, les autres ont pu donner un aperçu de leurs arts. Ce beau petit monde a su offrir une musique éclectique digne d'une vitrine de la musique malagasy.

Sur la chaîne nationale, c'est la jeune Johane qui ouvre la scène. Un live en direct mettant les téléspectateurs de Tout Madagascar sur la même longueur d'onde. Appréciée autant pour sa musique que pour sa plastique de rêve, la chanteuse est au top de sa forme et s'avère être à la hauteur de sa notoriété. Dans son admiration, Mr Sayda n'a pas manqué à l'appel. Il y a chanté, entre autre, ses morceaux comme « Halalaho ny fonao ». Dadi Love a marqué les esprits en chantant « Tsy atakaloko » avec la jeune Rebecca. Si ce tube est encore sur les lèvres des inconditionnels jusqu'à aujourd'hui, cette prestation a été une vraie surprise. Et comme chaque année, notre Samoela international est toujours là pour satisfaire les fans. Bien sûr, le répertoire se compose autant des incontournables comme « Sexy girl »... Contrairement aux appréhensions dues à l'état d'urgence sanitaire décrété dans tout le pays, cette édition 2020 de la fête de la musique a été quand même une réussite. Espérant un jour meilleur pour l'année prochaine!