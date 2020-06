Afrique: Obligations durables - Adhésion de la BAD au réseau du Nasdaq

Le Nasdaq a annoncé, mercredi dernier, l'intégration de la BAD (Banque Africaine de Développement) au Réseau d'obligations durables du Nasdaq (NSBN).

Ce dernier est une plateforme internationale accessible au public, conçue pour améliorer la transparence du marché des obligations durables et vertes à impact social. Dix obligations de la BAD ont été ajoutées à la plateforme, dont son emblématique emprunt obligataire social d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, « Combattre le COVID-19 », lancé en mars 2020, l'obligation sociale la plus élevée à l'époque sur les marchés de capitaux internationaux. « Combattre le COVID-19 » reste à ce jour la plus importante émission obligataire sociale libellée en dollars américains.

Il a pour objectif de contribuer à l'atténuation de l'impact économique et social de la pandémie sur les moyens de subsistance des populations africaines et les économies du continent. En se joignant au NSBN, les émetteurs socialement responsables bénéficient d'une occasion unique d'attirer l'attention sur les mesures concrètes qu'ils prennent relativement au financement de la lutte contre le changement climatique et de la croissance verte.