Madagascar: Tourisme solidaire et responsable - Le CMM prépare la relance économique

Le Club Mihary de Madagascar contribue au renforcement du savoir-faire des villageois.

Un projet intitulé « Cercle du Sud » est actuellement mis en œuvre dans le but de créer de nouvelles offres touristiques.

Force est de reconnaître que le secteur du tourisme est fortement touché par cette crise sanitaire qui perdure encore au pays. En dépit de tout cela, le Club Mihary de Madagascar (CMM), qui prône le développement du tourisme solidaire et responsable dans la zone Sud de Madagascar, ne ménage pas ses efforts pour préparer la relance économique post-Covid-19. « Positivons ce moment de break comme un bon départ avec les autres pays œuvrant dans le même secteur afin de renforcer les stratégies nécessaires pour avancer », a soulevé Jean Aurelien Razafindrakamia, le coordonnateur de cette association. A cet effet, le

Club Mihary de Madagascar prévoit de mettre en œuvre un projet intitulé « Cercle du Sud », réalisé avec ses membres qui sont en action dans cette partie Sud de la Grande île, incluant sept régions.

Avantage comparatif. « Ce projet consiste en la mise en place de différentes activités dans chaque région et en la responsabilisation des villageois afin d'offrir les services nécessaires aux touristes (aussi bien nationaux qu'internationaux) qui visitent leurs villages et leurs environs. La préservation de l'authenticité et des valeurs ainsi que le principe du tourisme solidaire et responsable est de mise », a-t-il poursuivi. L'objectif est de promouvoir le développement local à partir de l'exploitation des ressources disponibles sur place dans le but de générer des sources de revenus pérennes pour la population locale.

« Avec ce même principe, des offres ont ainsi été créées afin d'attirer d'autres types de clientèle, que ce soit des touristes nationaux ou internationaux. Il s'agit, entre autres, de la valorisation des ressources naturelles locales par la sensibilisation des jeunes dynamiques et autres associations », a-t-il enchaîné. La valorisation des sites historiques de chaque région, qui restent encore méconnus, ainsi que des us et coutumes et des traditions qui lui sont spécifiques, n'est pas en reste. Il en est de même pour la promotion des activités qui constituent un avantage comparatif de chaque région, pour ne citer que l'agriculture et l'élevage.

Collaboration avec les partenaires. Par ailleurs, cette association CMM (qui célébrera cette année son cinquième anniversaire) assure le renforcement de la capacité et du savoir-faire des villageois qui s'engagent à œuvrer dans le secteur du tourisme solidaire et responsable. « Nos représentants opérationnels, composés notamment des membres du village dans chaque zone d'intervention, assurent cette tâche. Une collaboration avec les différents partenaires se poursuit également pour que les retombées positives sur les trois plans, à savoir, le social, l'économie et l'environnement, soient palpables au niveau de nos sites d'intervention », d'après toujours les explications de Jean Aurélien Razafindrakamia. Il faut savoir que les activités du Club Mihary de Madagascar s'étend actuellement vers d'autres régions, dont Diana et Menabe, et ce, grâce à une étroite collaboration avec d'autres associations œuvrant également dans le domaine du tourisme solidaire et responsable.