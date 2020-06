Madagascar: Mobile banking - « Paositra Money » au service des fonctionnaires

Souvent délaissés, les agents de l'administration en poste dans les zones reculées pourront, d'ici peu, avoir leur rémunération via « Paositra Money ».

Facilitation des transferts monétaires. C'est en ce sens que le partenariat entre le ministère de l'Education Nationale et la Poste Malgache a été lancé la semaine dernière. Paositra Money est le tout dernier service de mobile banking à avoir vu le jour. Disponible pour le grand public depuis l'année dernière, cette révolution digitale permettra d'effectuer des transferts d'argent en passant par les réseaux des opérateurs mobiles de Madagascar.

« À travers cette collaboration, c'est près de quarante mille enseignants à travers toute l'île qui pourront recevoir leur salaire dans les délais acceptables alors qu'auparavant il a fallu qu'ils attendent plus d'une semaine pour jouir de leurs rémunérations, surtout pour les enseignants en poste dans les zones reculées » annonce Richard Ranarison, directeur général de la poste.

En plus de l'amélioration des transferts d'argents et les échanges, Paositra Money devrait également sécuriser l'argent des utilisateurs, grâce à une étroite collaboration avec les opérateurs mobiles. Ainsi, les paiements électroniques seront grandement facilités, via les quelques deux cent soixante agences présentes à Madagascar.

Diversification numérique

Une capacité de couverture territoriale nationale avec laquelle la Poste espère parvenir à augmenter le taux de bancarisation sur l'île, passant de 9 % à 20 % d'ici les cinq prochaines années.

« La poste prévoit d'entamer des partenariats avec toutes les institutions administratives afin que tous les fonctionnaires sans exception puissent profiter des avantages de notre capacité de couverture nationale. Militaires, agents de santé et travailleurs de l'État en poste dans les contrées reculées s'éviteront ainsi de fastidieuses attentes ou déplacement pour récupérer leur salaire dans les brefs délais » rassure le premier responsable de la poste.

Par ailleurs, la plateforme de services en ligne Paositra Money a été développée par Numherit SA en collaboration avec la BOA. Cette solution de mobile banking a pour but de permettre la réalisation de transactions financières depuis son téléphone mobile à travers le monde. Par ailleurs, cette nouvelle offre est un produit trois en un, proposant une carte e-poketra, un compte en ligne et un moyen de paiement sûr et sécurisé.

Utilisant la Fintech, ce mode de paiement via mobile, facilitera ainsi l'e-commerce au niveau international et local. Outre le transfert d'argent, le service de mobile banking de la poste sert également au paiement des factures, ainsi qu'au retrait dans les guichets automatiques de billets, ou encore aux achats dans un magasin. « On peut également contrôler son budget à tout moment depuis un ordinateur ou un téléphone. Les cartes e-poketra sont disponibles auprès des guichets des bureaux Paositra Malagasy et des revendeurs agréés. Le rechargement et le transfert d'argent sont abordables », a expliqué un agent de Poste.