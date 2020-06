Angola: MINEA coopère avec MED pour installer des systèmes d'eau dans les écoles

Luanda — Le ministère de l'Énergie et de l'Eau (Minea) va participer au programme d'installation de systèmes d'eau dans les écoles qui sont en dehors de la couverture du réseau public d'eau, en tenant compte de la reprise de l'année scolaire 2020, prévue pour juillet prochain.

Selon un communiqué de presse, parvenu dimanche à l'ANGOP, le ministre João Baptista Borges a assuré que, malgré les limites en ressources matérielles et humaines, Minea allait joindre ses efforts à ceux des gouvernements provinciaux et du ministère de l'Éducation (MED) mettant à leur disposition son potentiel technicien.

D'autre part, lors de la réunion d'évaluation du Centre de gestion de la distribution d'eau aux communautés, à laquelle ont également participé la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, et la gouverneure de Luanda, Joana Lina, le gouverneur a fait une rétrospective du programme national de distribution d'eau potable aux populations des zones sans réseau public, depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, le 27 mars dernier. Selon lui, le ministère de l'Energie et de l'Eau, par le biais d'environ 119 camions citernes, principalement des particuliers, a offert des millions de litres d'eau à des milliers de citoyens et aux institutions sociales au cours des trois derniers mois. En raison de la pandémie de Covid-19, les cours ont été suspendus en mars dernier et, selon la situation actuelle de calamité publique, la reprise est prévue pour le 13 juillet pour l'enseignement supérieur et le deuxième cycle de l'enseignement secondaire et plus tard l'enseignement primaire, selon l'évolution de la pandémie de coronavirus dans le pays. Les établissements d'enseignement doivent assurer les conditions de distance physique entre les élèves, à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment, ainsi que le port obligatoire de masques.