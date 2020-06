Gabon: Afrik'an Legend / "C'est comment " - La vidéo séduit les internautes

Trois mois après sa sortie en format audio, le titre " C'est comment " du groupe Afrik'an Legend bénéficie d'une vidéo qui rencontre un succès auprès des internautes. En effet, une heure après sa mise en ligne, la vidéo comptait pas moins de 3.000 vues sur youtube et à l'heure où nous publions cet article elle compte plus de 24.000 vues, et ce, en moins de 24h00.

Le titre " C'est comment " du groupe Afrik'an Legend qui fait le buzz depuis sa sortie connaît un succès vertigineux depuis sa mise en format vidéo. À peine sortie, la vidéo cartonne déjà sur la toile. Et, les critiques des internautes sont majoritairement positives au sujet de la qualité du clip. Ils tirent un chapeau à Vince Boussamba et son équipe pour le travail réalisé derrière la caméra.

La vidéo colle parfaitement à l'ambiance Ikoku de la composition de Tsakyd'y et Kassme. On peut y voir des femmes et des hommes rouler les hanches en avant et en arrière comme cela se fait à Mouila, à Ndéndé, à Moabi et à Tchibanga. On note une touche moderne dans l'exécution des pas de danse Ikokou. La vidéo qui récolte pas moins de 24.000 vues sur youtube en moins de 24h00 n'est qu'au début de son ascension. Nous y reviendrons.